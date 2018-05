James Rodriguez lance une cryptomonnaie avec SelfSell

Dans son annonce, la star colombienne du Real Madrid et du Bayern de Munich a précisé que le « token JR10 », nommé ainsi en référence à son nom, sera disponible en préachat sur l'application SelfSell le 27 mai. James Rodriguez deviendra alors le premier joueur de football international en activité à percer dans le monde de la blockchain grâce à son propre cryptoactif.

L'annonce survient alors que James Rodriguez se prépare pour la Coupe du monde 2018 avec l'espoir de répéter ses exploits d'il y a quatre ans. James Rodriguez reconnaît que ce sont ses supporters qui lui ont permis de faire évoluer sa carrière de footballeur professionnel. En contrepartie et à titre de cadeau pour ses fans, il a cocréé le « token JR10 » avec SelfSell dans le but de rapprocher sa communauté de fans et de pouvoir interagir avec ses supporters d'une autre manière.

Le fondateur de SelfSell, M. Li Yuan, pense que dans l'écosystème de la blockchain, qu'il décrit comme une communauté favorisant le partage, tout le monde peut à la fois créer et recevoir de la valeur.

M. Li Yuan a également expliqué qu'en lançant sa cryptomonnaie, James Rodriguez se verra davantage impliqué dans diverses activités qui lui permettront de renforcer la valeur de sa marque, avec notamment des contacts avec ses fans, et que la cryptomonnaie peut également être utilisée dans divers scénarios pour servir les intérêts des sponsors, médias, clubs de football et autres parties prenantes concernées et devenir un nouveau moteur de croissance du marché mondial du football.

