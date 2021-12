James Squire lança abridor de garrafas mais valioso da Austrália com valor superior a 30 mil dólares

SIDNEY, 10 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- Feito à mão pelo designer de renome mundial para o lançamento da nova coleção James Squire Pioneers, com todos os lucros a serem doados para a Rural Aid

Para a felicidade dos apreciadores de cerveja mais exigentes e entusiastas de design do mundo todo, a James Squire lançou o abridor de garrafas mais valioso da Austrália, com valor superior a 30 mil dólares australianos.

Todos os lucros da venda do abridor de garrafas serão doados para a Rural Aid, que oferece apoio essencial a agricultores necessitados. As pessoas podem registrar seu interesse em participar do leilão fechado para comprar o abridor de garrafas, acessando https://www.jamessquire.com.au/agegate/.

O excepcional esforço de engenharia foi feito à mão a partir de prata esterlina, nogueira, titânio de classe 5 e aço damasco incrivelmente raro, que era utilizado para fazer espadas antigas e levou três anos para ser obtido.

Levando mais de 150 horas para ser meticulosamente elaborado, o item de colecionador é a criação do fundador da empresa de design Discommon de renome mundial, Neil Ferrier, para celebrar o lançamento da Coleção James Squire Pioneers, um pequeno lote de cervejas de edição limitada envelhecidas em barril, reimaginando a IPA inglesa intensamente lupulada. Apenas cinco mil garrafas do lançamento da Coleção James Squire Pioneer estarão disponíveis por tempo limitado.

Reunindo uma equipe de artistas de primeira classe especializada em cada um dos materiais utilizados, a bela peça combina a rica história com o mundo moderno. A mistura de trabalhos clássicos, como madeira com acabamento à mão e prata fundida com impressão 3D e usinagem técnica incorpora o espírito pioneiro de James Squire.

O lançamento Nº 01 da coleção James Squire Pioneer estará disponível em todo o país por tempo limitado. O preço sugerido de varejo é de 49 dólares australianos por uma única garrafa de 750 mL com acabamento à mão, que pode ser comprada a partir de hoje na Dan Murphy's em todo o país e nas cervejarias da James Squire a partir do início de dezembro.

A coleção Pioneers da James Squire baseia-se no sucesso da The Wreck Preservation Ale, a cerveja sobrevivente reformulada mais antiga do mundo. Uma parceria inovadora entre a Queen Victoria Museum & Art Gallery, o Australian Wine Research Institute e a James Squire, The Wreck foi habilmente elaborada com levedura encontrada em garrafas de cerveja do naufrágio Sydney Cove próximo à Preservation Island, tornando-se a cerveja ressurgida mais antiga do mundo.

FONTE James Squire

