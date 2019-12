Janssen firma parceria com Cellera Farma para representação de medicamentos no Brasil

SÃO PAULO, 12 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Janssen, empresa farmacêutica da Johnson & Johnson, e a Cellera Farma, empresa farmacêutica brasileira, acabam de firmar uma parceria de representação nacional pela Cellera de 12 medicamentos do portfólio de marcas estabelecidas da Janssen, indicados para o tratamento de doenças do sistema nervoso central e enfermidades gastrointestinais.

Como representante exclusiva no país de medicamentos importantes – incluindo CONCERTA®, HALDOL®, INVEGA®, REMINYL®, RISPERDAL®, RISPERDAL CONSTA®, STUGERON®, TOPAMAX®, IMOSEC®, MOTILIUM®, MYLICON® e PARIET® – a Cellera Farma implementará abordagens customizadas de go-to-market para esses produtos no Brasil. Isso inclui estratégias de marketing, educação médica, comercialização direta para distribuidores e abastecimento de todo o mercado nacional.

Com posicionamento sólido em segmentos altamente competitivos na área farmacêutica, alguns desses produtos, como IMOSEC® e HALDOL®, são líderes em suas categorias. Ambos os medicamentos, assim como RISPERDAL®, também estão entre os 18 fármacos da Janssen que compõem a Lista de Medicamentos Essenciais da Organização Mundial da Saúde (OMS)1.

"O objetivo dessa parceria é contribuir para que esses tratamentos cheguem a cada vez mais pacientes, por meio da educação médica e de mais conhecimento a respeito das terapias disponíveis. São medicamentos já consolidados entre as opções de tratamento para enfermidades como esquizofrenia, Alzheimer, doenças gastrointestinais, entre outras", comenta Roy Benchimol, Presidente da Janssen Brasil. "Essa iniciativa permite que a Janssen continue focada na pesquisa e no desenvolvimento de inovações para necessidades médicas ainda não atendidas, enquanto mantém um portfólio que responde a desafios atuais de saúde", acrescenta.

A parceria pode ainda impactar positivamente a produção na planta da Janssen em São José dos Campos, onde fica o maior complexo industrial da Johnson & Johnson no mundo e onde é fabricado 60% do volume dos produtos que fazem parte desse acordo.

Estratégia baseada em inovação

Desde que direcionou todos os seus esforços de Pesquisa & Desenvolvimento para a área de Especialidades, há sete anos, a Janssen lançou 15 novos medicamentos no Brasil, consolidou seu negócio com foco em inovação e conquistou um crescimento sólido no país, acima da média do mercado. Hoje, a operação brasileira é o principal motor de crescimento da Janssen na América Latina.

"Temos lançado pelo menos dois novos medicamentos ou extensões de linha por ano para doenças ainda sem cura, como mieloma múltiplo, câncer de próstata, leucemia, psoríase e HIV, que são extremamente desafiadoras para a comunidade médica e impactantes para os pacientes e seus familiares", acrescenta Benchimol. Além da força do portfólio, a companhia está sempre em busca de oportunidades de parceria sustentável com a iniciativa pública e privada, que ajudem a desenvolver a capacidade industrial do país e a ampliar o acesso dos pacientes brasileiros a medicamentos inovadores.

Sobre a Janssen

Na Janssen, estamos criando um futuro no qual as doenças são parte do passado. Somos a empresa farmacêutica da Johnson & Johnson, trabalhando incansavelmente para fazer com que esse futuro seja uma realidade para pacientes de todos os lugares. Combatendo as doenças com ciência, melhorando o acesso com engenhosidade e curando a falta de esperança com paixão. Focamos nas áreas da medicina em que podemos fazer a maior diferença: Oncologia e Hematologia; Imunologia; Neurociência; Doenças Infecciosas e Vacinas; Hipertensão Pulmonar; e Cardiovascular e Metabolismo. Para saber mais, acesse www.janssen.com/brasil. Siga a Janssen Brasil no Facebook e no LinkedIn, e também a página de Carreiras J&J Brasil no Instagram, Facebook e LinkedIn.

A Janssen-Cilag Farmacêutica Ltda. é uma empresa da Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson.

_____________________________

1 21st WHO Model List of Essential Medicines (2019). Link: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/325771/WHO-MVP-EMP-IAU-2019.06-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y

FONTE Janssen

SOURCE Janssen