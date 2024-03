Janu Tokyo maintenant ouvert

TOKYO, 14 mars 2024 /PRNewswire/ -- L'hôtel inaugural de Janu, Janu Tokyo, est maintenant ouvert, marquant le début d'un pipeline robuste et en expansion de 12 propriétés. Remodelant le paysage de l'hôtellerie de luxe, Janu puise dans l'héritage de son frère vénéré, Aman, tout en traçant son propre parcours unique avec une vision innovante et inspirante. En harmonie avec Aman tout en offrant une touche distinctive, Janu rayonne d'un esprit inspirant et d'un récit de conception ludique, en contraste avec la tranquillité sereine et le zen apaisant pour lesquels Aman est réputé. En termes simples, si Aman est un sanctuaire, alors Janu est une connexion. Le lancement de Janu Tokyo renforce la position d'Aman Group comme le summum de l'hospitalité ultra-luxe et des expériences lifestyle.

Au cœur des collines d'Azabudai, un nouveau quartier dynamique créé et géré par le principal développeur japonais, Mori Building Co. Ltd., Janu Tokyo améliore l'expérience de ses clients et de la communauté locale à travers des moments enrichissants qui célèbrent la joie d'une interaction humaine authentique. Janu Tokyo présente 122 chambres et suites, huit salles de restauration et de convivialité, ainsi qu'un spa et centre de bien-être de 4000 m² dans un bâtiment emblématique conçu par les architectes visionnaires Pelli Clarke & Partners et des intérieurs par Jean Michel Gathy de Denniston.

"L'ouverture de Janu Tokyo renforce le statut d'Aman Group en tant qu'emblème inégalé de l'hôtellerie de luxe", déclare Vlad Doronin, Président-directeur général d'Aman Group. "Aman a toujours incarné l'hospitalité de luxe, avec des clients dévoués au cœur, qui voyagent à plusieurs reprises à travers notre constellation d'hôtels et de centres de villégiature. Maintenant que nous présentons Janu Tokyo, nous entrons dans une nouvelle ère. La décision stratégique de lancer Janu reflète notre engagement à évoluer aux côtés des désirs des voyageurs dynamiques d'aujourd'hui, en particulier la progéniture des loyalistes Aman, les Amanjunkies émergents, qui recherchent des expériences inspirantes et des connexions humaines authentiques. Janu Tokyo promet d'être l'épicentre de ce mouvement transformateur, accueillant une nouvelle cohorte d'invités. »

Premier d'un pipeline de 12 pour la marque, Janu Tokyo représente un nouveau chapitre énergisant dans l'évolution de l'hôtellerie de luxe, où l'innovation rencontre la tradition, et les invités sont invités à se lancer dans un voyage transformateur de découverte, de connexion et de renouvellement.

