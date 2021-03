- El accionista de Ways2H, Japan Blue Energy, lanza la instalación de producción de hidrógeno renovable en Tokio

La instalación convertirá el lodo en combustible de hidrógeno limpio para vehículos con celda de combustible

TOKIO y LONG BEACH, Calif., 30 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- El fabricante de sistemas de hidrógeno renovable Ways2H Inc., junto a su accionista y socio técnico, Japan Blue Energy Co., han dado a conocer hoy la finalización de una instalación en Tokio que servirá para convertir los lodos de las aguas residuales en combustible de hidrógeno renovable destinado a su uso en las celdas de combustible y la generación de energía. La instalación se ha desarrollado y construido posteriormente en asociación con el Gobierno Metropolitano de Tokio, TODA Corporation, TOKYU Construction, CHIYODA Kenko y también con investigadores de la Tokyo University of Science, con el objetivo de ayudar a Japón a satisfacer la demanda cada vez mayor de hidrógeno renovable, al mismo tiempo que se demuestra una nueva forma para llevar a cabo la eliminación sostenible de los residuos.