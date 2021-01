JASHEN annonce le lancement officiel de trois nouveaux modèles au CES 2021

« JASHEN s'efforce d'apporter de l'intelligence à nos produits, rendant le nettoyage plus agréable et plus confortable », a déclaré Jason Huang, fondateur et président de JASHEN. « La vitrine CES 2021 de JASHEN présente notre gamme étendue d'appareils de nettoyage domestique sur la scène mondiale. À l'avenir, nous apporterons davantage de nouvelles technologies et de nouveaux produits à l'industrie »

Aspirateur poussière et eau 2-en1 F16

Prévu pour le premier semestre 2021, le modèle F16 intègre 10 technologies brevetées pour son innovation et son utilité. L'utile s'allie alors à la performance.

Le modèle F16 est un puissant aspirateur sans fil avec batterie amovible qui offre une durée de fonctionnement maximale de 60 minutes et couvre une surface de 120 m², ce qui permet d'obtenir un sol totalement propre en un seul passage.

La technologie innovante et brevetée BRN permet au F16 de nettoyer sans problème et de ne pas se laisser gêner par les cheveux. Sa structure améliorée lui permet d'aspirer rapidement les grosses particules de déchets pour un nettoyage simple et rapide.

Nettoyeur sol M16

Le modèle M16 est équipé de la technologie d'indication « Dirty Tank Full » qui surveille automatiquement le volume d'eau souillée et avertit lorsque le bac doit être vidé pour éviter le débordement des eaux usées. La technologie de nettoyage de l'eau souillée en un seul clic nous permet d'activer facilement la fonction d'auto-nettoyage en un seul clic.

Le robot aspirateur S10 est compatible avec Alexa et Google Echo

Le robot aspirateur S10 est doté d'une fonction de serpillère et d'aspiration automatiques, d'une navigation gyroscopique et d'une détection automatique de la surface. La conception ultra-mince du S10 lui permet de couvrir et d'atteindre entièrement les zones situées sous les lits, les canapés et là où se cachent les saletés

Pour découvrir les nouveaux produits de JASHEN, consultez :

https://digital.ces.tech/exhibitor/878f2f04-6937-4fa1-80fc-7020b8ca4fcc

À propos de JASHEN

JASHEN, dont le siège se situe à Shenzhen, en Chine, est une marque d'appareils électro-ménagers spécialisée dans la technologie intelligente, avec des centaines de brevets dans le monde entier. Elle est domine sa catégorie depuis 2018, date à laquelle elle a lancé le premier aspirateur intelligent. Actuellement, le réseau de vente de JASHEN s'étend sur plus de 35 pays et régions. Nous recherchons des partenaires dans le monde entier pour développer ensemble nos activités.

https://www.jashen-tech.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1417785/1.jpg

