Jatropower développe un nouveau modèle commercial permettant l'élimination rentable à long terme du CO2 de l'atmosphère grâce à des plantations sur des terres en jachère

Le Jatropha curcas est une plante sauvage présente dans le monde entier dont les fruits produisent une huile végétale et des protéines intéressantes. Par rapport aux cultures conventionnelles, elle présente un avantage considérable : La plante prospère sur des jachères auparavant improductives, qui se comptent par millions d'hectares dans le monde. Elle ne nécessite pas de terres cultivées, ne demande pas l'abattage des forêts et ne requiert pas d'irrigation artificielle ni d'herbicides. Les plantations exigent peu d'engrais et ne sont pas des monocultures, ce qui est bénéfique pour la biodiversité.

Les sols dégradés deviennent l'objet d'une création de valeur durable et, par la même occasion, la base de mesures efficaces contre le changement climatique. Les terres en jachère se convertissent en terres cultivées avec une capacité démontrée à éliminer plusieurs tonnes de dioxyde de carbone par ha/an de l'atmosphère pour les stocker à long terme.

Cette élimination du CO 2 - connue sous le nom de « captage et stockage du carbone » - est certifiable par l'utilisation de sols improductifs. Ainsi, les plantations comptent parmi les 4 % de projets climatiques mondiaux qui éliminent réellement le CO 2 de l'atmosphère (source : GIEC).

Le programme de recherche a permis d'améliorer considérablement le rendement en fruits des cultures, leur tolérance au stress et leur résistance à la sécheresse. Le rendement par rapport à la plante sauvage a été multiplié par cinq. La variante comestible améliorée de la plante a déjà reçu une pré-notification validée de la part de la Food and Drug Administration de l'UE.

La nouvelle solution offre des avantages cruciaux : L'élimination du CO 2 , la durabilité certifiée et la facilité d'extension grâce à la présence de grandes réserves foncières. Tout cela de manière rentable, grâce aux revenus générés par les plantations ainsi qu'à des nécessités d'investissement moindres. Il a été prouvé que les jachères restaurées et replantées permettent de lutter contre la désertification, le changement climatique, la pauvreté et la migration, et de promouvoir la biodiversité.

Cette innovation offre aux entreprises, aux organisations gouvernementales et aux ONG la possibilité de mettre en œuvre des solutions commerciales sur mesure et rentables pour lutter contre le changement climatique ou de financer directement des projets pour compenser de manière compétitive leurs propres émissions de CO 2 , tout en cultivant des aliments de haute qualité sur des terres auparavant inutilisées. Cela permet d'établir un lien direct entre les émetteurs de CO 2 à la recherche d'une solution et les États, les entreprises et les propriétaires fonciers qui mettent en œuvre cette solution pour leur compte.

À propos de Jatropower AG

L'entreprise suisse, basée à Baar (ZG), exploite plusieurs plantations de démonstration en Inde et à Madagascar et est financée par des investisseurs privés suisses. L'innovation a reçu le label « Solar Impulse Efficient Solution » de la Fondation suisse Solar Impulse du Prof. Bertrand Piccard et figure dans la liste des meilleures solutions pour la protection de l'environnement.

