JAY CHOU GANA EL GLOBAL ALBUM SALES CHART DE IFPI 2022

HACE HISTORIA COMO EL PRIMER ARTISTA DE MANDOPOP EN INGRESAR AL CHART

LOS ÁNGELES, 29 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- IFPI, la organización que representa a la industria de la grabación de música en todo el mundo, anunció el 15.° álbum de estudio de Jay Chou, Greatest Works of Art, como ganador del Global Album Sales Chart de IFPI 2022. Esta no solo es una novedad para Jay, sino que también lo convierte en el primer artista de Mandopop en lograr esta hazaña. Esto es producto del increíble logro para Jay, al convertirse en el primer artista de Mandopop en aparecer en el IFPI Global Recording Artist of the Year 2022, en el puesto número 9.

JAY CHOU TRIUNFA EN EL RANKING IFPI 2022 DE MAYORES VENTAS DE ÁLBUMES A NIVEL MUNDIAL (PRNewsfoto/Edison's Co.) JAY CHOU TRIUNFA EN EL RANKING IFPI 2022 DE MAYORES VENTAS DE ÁLBUMES A NIVEL MUNDIAL (PRNewsfoto/Edison's Co.)

El premio Global Album Sales se entrega al artista o grupo con el álbum con la mayor cantidad de ventas de unidades en formatos físico o de descarga digital. En el puesto 1, a Greatest Works of Art de Jay le siguen Proof de BTS (N.° 2) y Midnights de Taylor Swift (N.° 3). Esto destaca la importancia continua de la música Mandopop y refleja el espectro cada vez más diverso de música disponible para los amantes de la música de todo el mundo en la actualidad. Entre los ganadores anteriores del premio se incluyen Adele (2021), BTS (2020), Arashi (2019), el elenco de "The Greatest Showman" (2018) y Ed Sheeran (2017).

En reconocimiento de los logros de Jay, IFPI le entregó un trofeo personalizado, con un recuadro de la portada del álbum ganador. Jay, representado por Edison's Co., dedica su primer premio de IFPI a sus fanáticos de todo el mundo: "En Hollywood, es posible que conozcas a Jay Chou como Kato en El Avispón Verde; en Corea, como actor y director de la película Secret; en Japón, como actor en "Initial D"; o incluso como el mago de la serie de Netflix J-Style Trip. Pero, de hecho, escribo canciones y soy compositor musical. Gracias a todos los fanáticos que han estado apoyando mi música desde mi debut en 2000. Es muy emocionante ver que el Mandopop emerge en los primeros puestos del Chart. Espero que mi música sea eterna y apreciada en todo el mundo".

Frances Moore, directora ejecutiva de IFPI, expresó: "Nos complace entregarle a Jay Chou el IFPI Global Album Sales Award, que reconoce su notable éxito en 2022 con el lanzamiento de su 15.° álbum de estudio, Greatest Works Of Art. Su excepcional carrera, que ha abarcado más de 20 años, es una prueba de su talento verdaderamente único y de las excepcionales relaciones que ha generado con sus fanáticos de todo el mundo".

Mencionado como el "Nuevo rey del Pop asiático" por TIME Magazine (2003), Jay es ampliamente conocido por sus exclusivas baladas "J-style", y ha estado componiendo todas sus canciones desde su debut en 2000. El cantante multitalentoso hizo su debut como director con la galardonada película Secret en 2007, y también ha protagonizado películas de Hollywood como El Avispón Verde y Nada es lo que parece 2. Los talentos de Jay Chou abarcan múltiples dimensiones, impulsados por su determinación de explorar mejores posibilidades para sus trabajos, y su deseo de llevar el Mandopop al público global.

Instagram de Jay Chou: https://www.instagram.com/jaychou/

Música de Jay Chou: https://drive.google.com/file/d/1WHOOSmPcl_6Qib9xMGszj1kFL2Gp4heh/view?usp=share_link

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/2042275/UK_and_AU_1_230308jx0490n3.jpg

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/2042276/UK_and_AU_2_IFPI.jpg

FUENTE Edison's Co.

