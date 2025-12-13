Jay Walker lanza REVIVE, una nueva red nacional con sede en Nashville

REVIVE se presenta como una nueva red nacional, con sede en Nashville, y se espera que llegue a 180 millones de hogares para enero de 2026.

NASHVILLE, Tennessee, 13 de diciembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Jay Walker anunció hoy el lanzamiento oficial de REVIVE, nueva red nacional diseñada para destacar con informes audaces, conversaciones significativas y programación basada en la cultura para un público moderno. REVIVE tendrá su sede en Nashville, Tennessee y operará desde un campus de medios de comunicación de reciente creación con 200,000 pies cuadrados en cinco acres, que incluye 13 estudios de producción y una sala de redacción central construida para ofrecer contenido real con un impacto real.

El campus de Nashville está diseñado para acoger espectáculos en vivo diarios, informes originales y una producción dinámica en todos los formatos y contará con más de 200 empleados, incluidos periodistas, creadores de contenido, talentos de producción y personal técnico. Con un equipo de esta escala y una instalación construida para el crecimiento, REVIVE está en una posición ideal para convertirse en un importante contribuyente del panorama de los medios de comunicación nacionales.

REVIVE espera llegar a aproximadamente 180 millones de hogares para finales de enero de 2026 a través de una combinación de distribución por cable, recepción directa en el hogar, plataformas de transmisión, redes sociales y colaboraciones estratégicas. El enfoque multiplataforma de la red refleja el compromiso de llegar al público dondequiera que esté: en televisión, en línea y en espacios donde se define activamente la cultura.

Walker también confirmó que WOAHRAE conservará el 100 % de la propiedad de REVIVE MEDIA Co., lo que garantiza que la visión, la dirección estratégica y el crecimiento a largo plazo de la red se mantengan totalmente alineados con la misión de la empresa. Esta estructura de propiedad le permite a REVIVE operar con control creativo, agilidad y la capacidad de innovar sin concesiones.

"Esta estructura es más que una red", expresó Walker. "Es un nuevo espacio para una conversación honesta, informes confiables y un contenido que refleje dónde nos encontramos como cultura y hacia dónde nos dirigimos. REVIVE está diseñada para personas que buscan medios que respeten su inteligencia y valoren su tiempo".

REVIVE se compromete a construir un ecosistema de programación que se extienda más allá de la televisión tradicional, al combinar reportajes en vivo, narraciones profundas, perspectivas culturalmente relevantes y participación digital que conecte un público diverso. Mediante su sede en Tennessee y su presencia de distribución a nivel nacional, la red tiene como objetivo redefinir lo que puede ser una plataforma de medios moderna.

Acerca de REVIVE: REVIVE es una nueva red nacional fundada por Jay Walker, dedicada a ofrecer contenido que combina periodismo de confianza con programación culturalmente relevante. Con sede en Nashville, REVIVE opera un campus de producción a gran escala y está diseñada para una amplia distribución a través de plataformas de cable, streaming, recepción directa en los hogares y digitales.

Acerca de WOAHRAE: WOAHRAE es una empresa de medios y marcas que prioriza la cultura y se enfoca en el desarrollo de plataformas importantes. Como única propietaria de REVIVE MEDIA Co., WOAHRAE apoya el desarrollo estratégico y la ampliación de la presencia de REVIVE en los medios.

CONTACTO PARA LA PRENSA:

KHALI WEST

[email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2844694/WOAHRAE_Logo.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2844695/REVIVE_LOGO.jpg

FUENTE WOAHRAE