JB Concept et Catalate s'associent pour transformer la vente en ligne et la tarification dans les stations de ski européennes

PALO ALTO, Californie, 20 juin 2023 /PRNewswire/ -- JB Concept , un fournisseur de solutions de vente leader dans l'industrie du ski en France, a signé un contrat avec Catalate pour intégrer la tarification dynamique dans sa plateforme de ventes en ligne.

"Nous sommes ravis de conclure ce partenariat stratégique avec Catalate, déclare Alexandre Brouchoud, Président de JB Concept-Xsalto. "L'intégration de technologie et de maillage nous permet de répondre à la demande finale de nos clients communs en leur proposant une offre toujours plus complète et innovante. Les clients Catalate pourront ainsi accéder à l'ensemble de la gamme de produits de JB concept et nos clients pourront mettre en œuvre une stratégie de tarification dynamique réussie grâce à l'expertise des équipes de Catalate en Europe" Avoriaz , un partenaire privilégié de Catalate, sera le premier à exploiter la puissance de l'e-commerce de JB Concept combinée à la tarification dynamique de pointe de Catalate. L'algorithme exclusif de Catalate utilise une vaste base de données mondiale sur les prix, permettant aux stations de ski et aux parcs de loisirs d'offrir des billets à des prix optimaux. Cette approche maximise les taux de conversion et augmente l'anticipation des achats de billets en ligne.

S'appuyant sur le succès et l'impact des produits de Catalate, Avoriaz a identifié l'opportunité d'exploiter la gamme de produits proposée par JB Concept. Grâce à cette collaboration, Avoriaz s'appuiera désormais sur l'expertise des deux fournisseurs, offrant une expérience inégalée à ses clients.

À propos de Catalate



Catalate, une société du groupe Canopy Holdings AS (Canopy Holdings, Euronext Growth Oslo:CAN), est une entreprise mondiale de tarification et d'e-commerce qui permet aux stations de ski et aux parcs de loisirs d'augmenter leurs revenus en ligne. Via sa plateforme de billetterie spécialement conçue pour le secteur, Catalate a développé des stratégies réussies pour des centaines de partenaires représentant 1 milliard de dollars de ventes en ligne.

À propos de JB Concept



Spécialisée dans le tourisme et les stations de ski, JB Concept propose une gamme de solutions de vente comprenant l'e-commerce, les automates, la gestion de la relation client (CRM) et les terminaux point de vente (POS). JB Concept a récemment acquis XSALTO. La fusion de ces PME françaises permet de créer un fournisseur offrant une large couverture fonctionnelle et une large gamme de produits et de services.

À propos d'Avoriaz

Au cœur du domaine des Portes du Soleil en France, Avoriaz est une station de ski piétonne mondialement reconnue pour son engagement en faveur de la durabilité environnementale. Située à une altitude de 1800 mètres, Avoriaz offre du ski pour tous les niveaux pendant l'hiver et une impressionnante variété d'activités estivales, garantissant une expérience mémorable pour les visiteurs tout au long de l'année.

Contact médias : Katie Bottrell, [email protected]

SOURCE Catalate Commerce