JBO Thaïlande lance une campagne de promotion pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026

BANGKOK, 6 octobre 2025 /PRNewswire/ -- JBO Thailand est heureux d'annoncer sa promotion exclusive pour les 2026 FIFA World Cup Qualifiers, offrant aux joueurs une incroyable opportunité de gagner un voyage entièrement payé pour la phase finale et de gagner jusqu'à 7 000 Jcoin.

Win a World Cup Final Trip & 7,000 Jcoin with JBO Thailand

Cette campagne passionnante est en cours et se terminera le 19 novembre 2025 à 23h59 (GMT+8), ce qui laisse aux fans de football beaucoup de temps pour participer et obtenir des récompenses fantastiques. Pour participer à la promotion, les participants doivent simplement placer des paris sur les matchs 2026 World Cup Qualifiers via la plateforme JBO sportsbook. La promotion JBO est accessible via la section "Reward Corner" sur le site web de JBO.

Au total, 18 heureux gagnants seront sélectionnés pour recevoir le grand prix, qui comprend un voyage entièrement payé pour deux personnes à la finale de la Coupe du monde 2026. Le forfait comprend les vols aller-retour, l'hébergement dans des hôtels 4 à 5 étoiles, les transports locaux, les billets de match et une aide financière pour les frais de voyage. En outre, les joueurs peuvent gagner jusqu'à 7 000 Jcoin en fonction de leur chiffre d'affaires, avec des récompenses disponibles à différents niveaux.

Grâce à la plateforme conviviale de JBO, les fans peuvent apprécier les matchs de football et gagner de vraies récompenses. L'application JBO App, disponible sur Android et iOS, offre une expérience sécurisée et fluide avec des retraits rapides et un jeu facile. JBO fournit une plateforme fiable pour les esports et les paris sportifs traditionnels, offrant des opportunités de profiter des événements populaires et de gagner des récompenses. Reconnu dans toute l'Asie, JBO est fier d'avoir Dimitar Berbatov comme ambassadeur de sa marque, ce qui prouve sa position en tant qu'opérateur de paris sportifs de premier plan et de esports.

À propos de JBO :

JBO, ou Just Bet Online, est un site de jeux en ligne de confiance qui a été lancé en 2019 et qui s'adresse aux joueurs thaïlandais. Les joueurs peuvent profiter de jeux populaires tels que DOTA 2, CS:GO et ROV, ainsi que de machines à sous amusantes et de tables de casino en temps réel. La plateforme accueille également des événements passionnants, tels que la JBO Thailand Super Cup, qui attirent les amateurs de football. JBO permet aux joueurs de se divertir tout en leur offrant une expérience de jeu sûre et transparente sur ordinateur et sur mobile.

