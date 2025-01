JBS et ses partenaires font don de 3 millions d'étiquettes pour améliorer la traçabilité du bétail dans le Pará

L'entreprise lance un programme de soutien aux agriculteurs pour le marquage du bétail

DAVOS, Suisse, 27 janvier 2025 /PRNewswire/ -- JBS, en partenariat avec des parties prenantes clés, a annoncé le don de 3 millions d'étiquettes pour le bétail afin d'améliorer la traçabilité du bétail à Pará, au Brésil. En outre, l'entreprise a lancé un programme destiné à aider les agriculteurs à appliquer les étiquettes. Ces initiatives visent à développer un projet novateur mené par l'État du Pará, qui pourrait révolutionner la gestion du bétail au Brésil. L'objectif : de suivre chaque tête de bétail dans le Pará - l'État qui possède le deuxième plus grand cheptel du Brésil - d'ici à la fin de 2026.

JBS

L'annonce a été faite lors de la table ronde « De Davos à Belém : Defining Brazil's Path to a Sustainable, Low-Carbon Cattle Industry » (Définir la voie du Brésil vers une industrie bovine durable et à faible émission de carbone), lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos. Le programme, qui a déjà produit des résultats significatifs au cours de sa première année d'existence, est le fruit d'une collaboration entre le gouvernement, les producteurs, la société civile et les leaders de l'industrie. « Ensemble, nous sommes des agents de transformation de la chaîne d'approvisionnement », a déclaré Gilberto Tomazoni, PDG de JBS Global.

Sur les 3 millions de vignettes, 2 millions sont attribuées exclusivement aux petits producteurs, ce qui répond à la moitié de leurs besoins prévus pour 2025 dans l'État. Sur ce total, 2 millions d'étiquettes seront données par le partenaire de la coalition The Nature Conservancy (TNC) en utilisant des fonds du Bezos Earth Fund, qui s'est engagé lors de la COP28 à soutenir l'État dans le lancement du programme, les étiquettes restantes étant fournies par JBS.

En 2024, JBS a mené un programme pilote de marquage de 28 000 têtes dans ses installations de Marabá et Redenção. Ce projet pilote a permis d'évaluer la technologie et de garantir la conformité avec les exigences en matière de transit d'animaux définies par le groupe de travail. Les enseignements tirés du projet pilote ont été partagés avec les partenaires de la coalition afin de soutenir la mise en œuvre à grande échelle. Pour plus d'informations, voir lien.

