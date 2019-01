JBS: Histórico de negócios desmonta versão de insider trading

SÃO PAULO, 17 de janeiro de 2019 /PRNewswire/ -- As operações da JBS no mercado antes do vazamento da delação de seus diretores foram menores ou semelhantes a outras ocorridas antes e depois da divulgação do escândalo. Essa é a conclusão do histórico de operações apresentado por Wesley Batista, ex-CEO da JBS, ao Supremo Tribunal Federal.

A documentação mostra que entre 20 de abril e 17 de maio, quando a delação veio a público, a JBS vendeu 36 milhões de ações ainda valorizadas. Porém, entre 17 de maio e o fim de agosto, vendeu outras 30 milhões já em baixa, aniquilando ganhos em cotação.

Se fosse para lucrar com a divulgação, bastaria a J&F recomprar as ações pelo preço então mais baixo, o que não ocorreu, enfatiza a defesa. O ex-executivo garantiu que ninguém de sua família fez qualquer operação financeira nessa época.

A documentação mostra que a recompra das ações do grupo pela JBS acontecia desde 2008, um ano depois de abrir capital. E prosseguiu depois do afastamento dos irmãos Batista da gestão. Segundo Wesley, o dinheiro da venda de ações foi usado para quitar obrigações da empresa — o endividamento é de US$ 10 bilhões —, e não para recomprar ações.

Histórico cambial da JBS Trimestre Estoque Valor realizado (em milhões de dólares) (em milhões de R$) 1º - 2013 150,000 115,000 2º - 2013 4,280,000 410,000 3º - 2013 3,500,000 -380,000 4º - 2013 4,905,000 540,000 Resultado em 2013: 680,000 1º - 2014 5,025,000 -900,000 2º - 2014 6,400,000 -655,000 3º - 2014 6,200,000 1,140,000 4º - 2014 8,100,000 1,400,000 Resultado em 2014: 980,000 1º - 2015 11,400,000 4,500,000 2º - 2015 12,000,000 -2,005,000 3º - 2015 10,400,000 9,500,000 4º - 2015 12,200,000 -1,400,000 Resultado em 2015: 10,600,000 1º - 2016 9,500,000 -5,800,000 2º - 2016 180,000 -810,000 3º - 2016 27,000 -18,000 4º - 2016 50,000 1,000 Resultado em 2016: -6,650,700 1º - 2017 30,500 -11,000 2º - 2017 1,050,000 217,000 3º - 2017 32,500 -182,000 4º - 2017 -5,000 5,000 Resultado em 2017: 28,600 1º - 2018 57,000 -29,000 2º - 2018 1,350,000 150,000 3º - 2018 1,600,000 212,000 Resultado em 2018: 333,355 *Valores aproximados





Números também refutam acusações de ganhos no mercado de câmbio com a compra de dólares antes de a delação vazar. Contratos de hedge — dólar "futuro" — resultaram em R$ 9 milhões não decorrentes do escândalo, mas sim do valor pré-determinado em contratos com bancos. O Ministério Público Federal havia estimado o ganho em R$ 100 milhões, enquanto a CVM em R$ 500 milhões.

Histórico de ações compradas pela JBS Ano Quantidade Valor (em milhões) (em milhões R$) 2008 34.2 195 2009 9.7 76.3 2010 30.7 199.6 2011 22.7 125.3 2012 117.8 938 2013 1.5 9.5 2014 5.9 64.2 2015 96.7 1.432,2 2016 79.5 823.3 2017 25,3* 255.8 2017 2,3** 19.8 *Pré-delação, entre abril e maio de 2017. **Pós-delação, em 19 de maio de 2017.

No início de 2017, segundo Wesley, a companhia não tinha dólares em contratos de hedge. Seu Comitê de Finanças recomendou, então, a compra de moeda estrangeira devido aos juros altos nos Estados Unidos e baixos no Brasil. O Conselho de Administração autorizava contratos em valores proporcionais até uma vez e meia a exposição cambial da companhia. Wesley Batista informou que os negócios foram abaixo do teto para operações sem aval da diretoria.

A empresa retomou as aquisições em março e só as vendeu no vencimento dos contratos de hedge.

Os ex-diretores da empresa são investigados por insider trading e manipulação de mercado. Diante da suspeita, a PGR pediu a rescisão dos acordos de delação, o que é analisado pelo STF. Eles permanecem válidos.

Batista reafirmou que os vazamentos não saíram da J&F e que a empresa não sabia da possível divulgação, motivo pelo qual não poderia prever quando vender ações ou comprar dólares seria mais lucrativo.

FONTE Eugênio Pacelli Advocacia e Consultoria

