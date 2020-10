JBS utilisera une technologie de la chaîne de blocs pour améliorer la conservation de l'Amazonie

La plateforme des chaînes de blocs garantira la sécurité et la confidentialité des données des producteurs de bovins

Le fonds d'investissement créé par la société favorisera le développement socioéconomique et la conservation du biome

SÃO PAULO, 20 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Dans le but d'assurer une production de plus en plus durable, JBS annonce le programme Together For the Amazon, un ensemble d'initiatives visant à améliorer la conservation et le développement du biome d'Amazonie, en mobilisant l'industrie et en proposant des mesures qui vont au-delà de sa chaîne de valeur. Le programme englobe les changements climatiques, qui ont été établis comme prioritaires dans le cadre des objectifs mondiaux de durabilité de JBS présentés en 2019.

Les piliers fondamentaux du programme « Together for the Amazon » sont (i) le développement de la chaîne de valeur; (ii) la conservation et la restauration des forêts; (iii) le soutien aux collectivités; et (iv) le développement scientifique et technologique.

Le premier pilier est la Plateforme verte de JBS, une initiative révolutionnaire qui recoupe les informations des fournisseurs directs de la société avec les données sur le transport du bétail provenant des maillons précédents de la chaîne d'approvisionnement. En utilisant la technologie de la chaîne de blocs, l'entreprise garantira la confidentialité et la sécurité des informations personnelles, commerciales et sanitaires des producteurs, ainsi que la transparence dans les analyses des fournisseurs.

La société lancera également des campagnes de mobilisation afin que, d'ici la fin de 2025, les fournisseurs de ses fournisseurs soient également sur la Plateforme verte de JBS. De plus, JBS fournira des conseils juridiques, environnementaux et d'élevage pour aider les producteurs à améliorer l'intendance et la régularisation environnementale de leurs propriétés, tout en étendant ses mesures éducatives en matière de durabilité à sa chaîne d'approvisionnement.

Depuis plus de dix ans, JBS surveille la totalité de ses fermes d'approvisionnement en bovins selon des critères de durabilité stricts, notamment la tolérance zéro à la déforestation, l'empiétement sur les zones protégées comme les terres autochtones ou les unités de conservation de l'environnement, le travail forcé, ou l'utilisation de zones mises sous embargo par l'Agence brésilienne de protection de l'environnement (IBAMA). Cette analyse quotidienne couvre plus de 50 000 propriétés dans la région amazonienne, une zone plus grande que la taille de l'Allemagne.

« Nous réitérons publiquement notre engagement envers la préservation de l'Amazonie. Nous espérons intensifier nos efforts non seulement dans la lutte contre la déforestation, mais également dans la promotion de la bioéconomie, de l'agriculture durable et du développement social », a déclaré Gilberto Tomazoni, PDG de JBS.

JBS Fund for the Amazon

Les trois autres piliers seront atteints grâce au JBS Fund for the Amazon, créé pour financer des initiatives visant à étendre la conservation des forêts et à promouvoir le développement durable des collectivités locales, ainsi que le développement scientifique et technologique, avec une contribution de 250 millions de réaux brésiliens répartis sur les cinq premières années. L'objectif est d'atteindre 1 milliard de réaux brésiliens, avec la participation d'autres intervenants, d'ici 2030.

Appuyée par un conseil d'administration, un conseil fiscal, un conseil consultatif et un comité technique, Joanita Maestri Karoleski, ancienne PDG de Seara, dirigera le Fonds. Les deux derniers aideront à choisir les projets qui recevront des contributions et qui feront l'objet d'une vérification par KPMG. L'ensemble du processus fera l'objet d'un rapport et les résultats seront publiés sur le site du programme.

CONSEIL CONSULTATIF

Alessandro Carlucci

André Guimarães

Caio Magri

Carlos Nobre

Fábio Feldmann

Marcello Brito

Marina Grossi

Noël Prioux

Raul Padilla

Ronaldo Iabrudi

Teresa Vendramini

COMITÉ TECHNIQUE

Antonio Fernando Pinheiro Pedro

Arnaldo Carneiro Filho

Cira Moura

Daniel Nepstad

Durval Dourado Neto

Jorge Alex Athias

Jorge Madeira Nogueira

Lucas Vitor de Carvalho Sousa

Marcio Sztutman

Maria Daniele de Jesus Teixeira

Virgilio Viana

SOURCE JBS