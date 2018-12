JD Digits en CityU Openen Samen een Laboratorium in Financiële Technologie en Techniek

Volgens de strategische samenwerkingsovereenkomst zal het gemeenschappelijk laboratorium gericht zijn op prijsstelling van activa, financieel risicomonitoring en verschillende andere vormen van financieel-technologisch onderzoek, alsmede uitwisseling van talenten en commerciële samenwerking.

Als topuniversiteit in en buiten Azië beschikt CityU over een uitstekend onderzoeksteam in financial engineering. JD Digits, een bekende leverancier van digitale technologie uit het vasteland van China, heeft diepgaande ervaring opgedaan in onderzoek en toepassing van financiële technologie.

Al in november 2018 werd een rapport met de titel Managing Consumer Credit Risk via Dependency Learning besproken op de Sixth Asian Quantitative Finance Conference. De co-auteurs van dit rapport zijn JD Digits Intelligent Risk Laboratory en Assistent-Professor Wu Qi van CityU.

Xiaochun Shen, plaatsvervangend algemeen directeur risk management bij JD Digits, stelde tijdens de ceremonie dat het strategisch partnerschap met CityU een maximaal voordeel voor beide partijen zal opleveren en een positieve invloed zal hebben op JD Digits' technologische capaciteit en professionele persoonlijke opleiding. Shen verwacht dat de kracht van JD Digits in financieel product- en risicomanagement verder zal worden vergroot om zo meer complete diensten te kunnen bieden aan partners.

Professor Way Kuo, Voorzitter van CityU, zei dat CityU een faculteit van wereldklasse heeft op het gebied van data science en dat de oprichting van een gemeenschappelijk laboratorium met JD Digits, een gerenommeerd bedrijf, de motor zal zijn achter de ontwikkeling van data science in Hongkong.

"Het laboratorium biedt mogelijkheden aan technologiebedrijven, academici en studenten om nieuwe modellen te verkennen in het onderzoek en de toepassing van financiële technologiën," aldus Professor Alex Jen Kwan-yue, Rector van CityU.

Hij noemde verder de recente oprichting door CityU van een School of Data Science en een Hong Kong Institute for Data Science. "Het laboratorium vertegenwoordigt een andere mijlpaal in het gebruik van data science om de financiële ontwikkeling van Hongkong te bevorderen."

Over JD Digits

JD Digits stond voorheen bekend als JD Finance, totdat het een volledige merk-upgrade kreeg in november 2018. Zijn operationele doelstelling is het aan elkaar verbinden van de financiële en de echte industrie met behulp van digitale technologie; hiermee wordt de invloed van het Internet vergroot, de digitale en intelligente ontwikkeling van industrieën bevorderd, de reële economie verder ontwikkeld en sterkere maatschappelijke waarde gecreëerd.

Met zijn hoog-geavanceerde technologieën en expertise in datatechnologie, AI en IoT, is JD Digits actief op vele gebieden, van digitale financiële diensten tot digitale stad, digitale landbouw, digitale marketing en digitale campusdiensten, en heeft het zijn klantenbestand tot één geheel geïntegreerd met gebruikers bestaande uit particulieren, bedrijven en overheid.

In de toekomst gaat JD Digits de huidige handelspatronen verder onderzoeken en meer echte industriële sectoren betreden.

Over City University of Hong Kong

City University of Hong Kong (CityU) is een dynamische, snelgroeiende universiteit. Met nadruk op professioneel onderwijs en onderzoek produceert CityU afgestudeerden die anticiperen op en zich inzetten voor verandering in een snel evoluerende en geglobaliseerde wereld. Ons uniek Discovery-Enriched Curriculum zet ontdekking en innovatie voorop in onze professionele programma's in wetenschap en technologie, bedrijfswetenschappen, creatieve media, law, de humanitaire en sociale wetenschappen, energie en het milieu, diergeneeskunde en biowetenschappen. Ga voor meer informatie over CityU naar: www.cityu.edu.hk.

