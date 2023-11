JD.com améliore les services de vérification de l'authenticité des marchandises importées

SHANGHAI, 7 novembre 2023 /PRNewswire/ -- JD Worldwide, la plateforme de e-commerce transfrontalier de JD.com, a annoncé aujourd'hui, lors de l'Exposition internationale des importations de Chine, le déploiement de processus d'authentification renforcés, appelés « JD Smart Check », pour les marchandises importées.

L'initiative « JD Smart Check » se concentre sur trois domaines clés : l'accélération des contrôles de qualité des produits cosmétiques, l'intégration de la technologie blockchain pour des solutions complètes de lutte contre la contrefaçon et la fourniture de contrôles d'authenticité à la demande pour les produits expédiés par publipostage. Ces améliorations renforcent l'engagement de JD Worldwide en faveur de l'intégrité des produits et de la confiance des clients et consolident sa position de passerelle de confiance pour les marques mondiales qui pénètrent le marché chinois.

JD Worldwide a mis en œuvre une analyse de fluorescence par rayons X de pointe, élaborée en partenariat avec le Centre de technologie cosmétique de l'Institut scientifique d'inspection et de quarantaine de Chine, pour une évaluation rapide sur place des cosmétiques et des produits de soins personnels dans les centres de logistique de JD. Cette technologie brevetée permet aux équipes de JD de mener des vérifications rapides et efficaces au sein du vaste réseau d'entrepôts de l'entreprise et de générer des rapports de vérification d'authenticité en quelques minutes.

Pour renforcer ses mesures de lutte contre la contrefaçon, JD Worldwide utilise des codes de suivi sérialisés, le suivi de la chaîne d'approvisionnement et des vidéos d'inspection des produits pour chaque article. Cette combinaison de données d'identification détaillées et de traçabilité alimentée par la blockchain offre aux consommateurs une transparence inégalée.

Pour répondre aux besoins des acheteurs par publipostage, JD Worldwide étend désormais ses services de contrôle de produits et propose des rapports émis par des centres de référence, soulignant ainsi les solides capacités de JD.com à vérifier l'authenticité des produits dans tous les modèles d'entreprise d'importation.

Disposant d'importants centres d'approvisionnement au Japon, en Corée du Sud et en Europe, d'un réseau mondial d'acheteurs en pleine expansion et d'une activité qui s'étend sur plus de 1 600 entrepôts, dont près de 90 entrepôts sous douane, de publipostage et à l'étranger, JD.com s'est donné pour mission de renforcer l'efficacité des ventes pour les partenaires de la marque. Grâce à cet engagement, JD Worldwide a enregistré un accroissement spectaculaire de son activité au cours de la phase initiale de la grande promotion organisée par JD à l'occasion de la fête des célibataires 2023 ; les volumes de transactions de plus de 700 marques ont bondi de plus de 100 % et l'offre de produits a été multipliée par dix dans les magasins d'acheteurs mondiaux.

À propos de JD.com