JD.com lanceert JoyExpress, een nieuwe bezorgdienst voor Europa

ROTTERDAM, Nederland, 10 februari 2026 /PRNewswire/ -- JD.com, een van 's werelds grootste e-commercebedrijven, kondigt vandaag de lancering aan van JoyExpress, een nieuwe expressbezorgdienst voor Europa. JoyExpress maakt deel uit van JINGDONG Logistics, JD.com's toonaangevende technologiegedreven aanbieder van supply chain-oplossingen en logistieke diensten.

JoyExpress zal Joybuy ondersteunen, JD.com's nieuwe online retailplatform in Europa, dat zich momenteel in de bètafase bevindt en naar verwachting in 2026 officieel wordt gelanceerd. In grote steden biedt JoyExpress levering op dezelfde of de volgende dag. Bezorgteams in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk zorgen ervoor dat bestellingen snel en betrouwbaar bij klanten worden afgeleverd. In belangrijke stedelijke gebieden zal JoyExpress daarnaast een geïntegreerde bezorg- en installatieservice aanbieden voor grote huishoudelijke apparaten.

De JoyExpress bezorgers zijn gemakkelijk herkenbaar aan de bedrijfskleding en voertuigen met het JoyExpress logo, en staan symbool voor de professionele, betrouwbare en klantgerichte service waar het merk voor staat. De vloot bestaat uit vrachtwagens, bestelwagens en elektrische fietsen en opereert vanuit meer dan 60 magazijnen en distributiepunten in Europa. Dit netwerk zal de komende periode verder worden uitgebreid naarmate Joybuy beschikbaar komt in meer Europese steden.

JoyExpress wordt ondersteund door een geïntegreerde dienstverlening die opslag, transport, logistiek voor grote goederen, cold chain-oplossingen en end-to-end supply chain management en technologie omvat. Dankzij intelligente magazijnen, automatiseringstechnologieën en datagedreven operaties biedt JoyExpress snellere, betrouwbaardere en duurzamere logistieke prestaties voor zowel bedrijven als consumenten.

"JoyExpress biedt Europa een nieuwe keuze op het gebied van bezorging en logistiek," zegt Axel Eggenwirth, Senior Director Last Mile Europe bij JINGDONG Logistics. "We kijken ernaar uit om onze toonaangevende technologie en expertise beschikbaar te maken voor de markt en consumenten in Frankrijk, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk, terwijl we onze supply chain-capaciteiten verder versterken in sectoren zoals elektronica, huishoudelijke apparaten, fast-moving consumer goods en boodschappen."

"Met JoyExpress krijgen Joybuy-klanten toegang tot een hoogwaardig, wereldwijd toonaangevend fulfilmentteam voor al hun bezorgbehoeften. JoyExpress helpt bij het realiseren van Joybuy's naadloze, betrouwbare en plezierige winkelervaring voor consumenten in Europa. JoyExpress staat voor snelheid in elke stap, plezier in elk pakket."

JoyExpress richt zich in eerste instantie op de ondersteuning van Joybuy. In een volgende fase zal de bezorgdienst zijn activiteiten uitbreiden en ook logistieke dienstverlening aanbieden aan externe zakelijke partners.

Over JINGDONG Logistics

JINGDONG Logistics (HKEX:2618 – JD Logistics, Inc.) is een toonaangevende, technologie-gedreven aanbieder van supply chain oplossingen en logistieke diensten. Via de internationale logistieke merken JoyLogistics en JoyExpress biedt het bedrijf een breed dienstenportfolio, waaronder warehousing en fulfilment, transport, last-mile-bezorging, logistiek voor grote en volumineuze goederen, koelketenlogistiek, cross-border logistiek en end-to-end supply chain management, ondersteund door geavanceerde technologische oplossingen.

Met inzet van slimme warehousing, verregaande automatisering en datagedreven operationele aansturing helpt JINGDONG Logistics bedrijven en consumenten wereldwijd om leveringen sneller, betrouwbaarder en duurzamer te realiseren. Het bedrijf werd opgericht in 2017 en bouwt voort op de logistieke infrastructuur en operationele expertise die JD.com sinds 2007 heeft ontwikkeld.

Het bedrijf werkt aan een wereldwijd netwerk van slimme logistieke faciliteiten, met magazijnen in lokale markten en geïntegreerde internationale transportverbindingen. Per 30 september 2025 bestond dit netwerk uit meer dan 1.600 eigen magazijnen en ruim 2.000 magazijnen die door partners worden beheerd, verspreid over 24 markten en met een gezamenlijke oppervlakte van meer dan 34 miljoen vierkante meter. Daarnaast beschikt JINGDONG Logistics wereldwijd over meer dan 130 douane-entrepots, internationale distributiecentra en overzeese magazijnen.

Over Joybuy

Joybuy is de Europese online retailtak van JD.com en biedt hoogwaardige merken die rechtstreeks vanuit eigen magazijnen snel en betrouwbaar bij de klant worden thuisbezorgd. Joybuy stelt de klant centraal in alles wat het doet. De slogan van Joybuy, "Don't just buy, Joybuy", vangt perfect de missie om klanten te voorzien van een service die niet alleen eenvoudig en handig is, maar ook plezierig en leuk.

Joybuy bevindt zich momenteel in de testfase en plant een lancering in 2026, waarbij het een nog plezierigere winkelervaring zal bieden in het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland, Frankrijk, België en Luxemburg.

Over JD.com, Inc.

JD.com (NASDAQ: JD en HKEX: 9618), ook bekend als JINGDONG, is een toonaangevende technologie- en serviceprovider die is gebouwd op een geavanceerde supply chain. De geavanceerde retailinfrastructuur van het bedrijf stelt consumenten in staat om te kopen wat ze willen, wanneer en waar ze maar willen. JD.com stelt zijn technologie en infrastructuur open voor partners, merken en andere sectoren als onderdeel van zijn Retail as a Service-aanbod, om productiviteit en innovatie in allerlei industrieën te stimuleren. De activiteiten van JD.com strekken zich uit over diverse sectoren, waaronder retail, technologie, logistiek, gezondheidszorg, industrie, vastgoedontwikkeling en internationale activiteiten.

JD.com staat op de 44e plaats van de Fortune Global 500 en is de grootste retailer van China op basis van omzet, met meer dan 600 miljoen actieve klanten per jaar. Het bedrijf is sinds 2014 genoteerd aan de NASDAQ en sinds 2020 aan de Hong Kong Stock Exchange. Met kernwaarden als klantgerichtheid, innovatie, toewijding, eigenaarschap, dankbaarheid en integriteit, is het de missie van JD.com om het leven van mensen te verbeteren met technologie en het meest vertrouwde bedrijf ter wereld te worden.

