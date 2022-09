JDRF anuncia o lançamento do Índice Global de Diabetes Tipo 1 (T1DIndex)

O primeiro índice desse tipo aumentará a conscientização sobre o sofrimento e a necessidade não atendida das pessoas que vivem com diabetes tipo 1 em todo o mundo.

NOVA YORK, 21 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- JDRF, a principal organização global de pesquisa e defesa do diabetes tipo 1 (DM1), anuncia o lançamento do Índice de Diabetes Tipo 1 (T1DIndex). O Índice T1D é uma ferramenta de simulação de dados inédita que mede o impacto da crise do DM1 na saúde pública humana em todos os países do mundo. Até agora, havia grandes lacunas nos dados sobre a incidência e o impacto do DM1. Aproveitar dados e percepções do T1DIndex pode ajudar a mudar a vida das pessoas que vivem com DM1, identificando intervenções atingíveis em cada país, incluindo um diagnóstico oportuno, cuidados acessíveis e financiamento de pesquisas que possam levar a curas.

O T1DIndex e a pesquisa que o acompanha foram publicados em uma das revistas médicas mais antigas e confiáveis: The Lancet Diabetes and Endocrinology.

O DM1 é uma condição autoimune e uma das condições crônicas de saúde de mais rápido crescimento, afetando quase nove milhões de pessoas em todo o mundo. Determinados fatores, como o histórico familiar, podem aumentar o risco, mas a causa não tem a ver com a dieta ou o estilo de vida. O DM1 faz com que o pâncreas produza muito pouca ou nenhuma insulina—isso significa que o corpo humano não consegue converter alimentos em energia, o que pode levar a complicações em longo prazo, incluindo danos aos rins, olhos, nervos, coração e até à morte prematura. Atualmente, não há cura para o DM1.

"Como membro da comunidade DM1, sei que muitos não têm tanta sorte quanto eu ao dispor dos recursos necessários para levar uma vida saudável e completa", disse Aaron Kowalski, Ph.D. e CEO da JDRF. "É por isso que estou tão orgulhoso que tenha havido um progresso significativo na compreensão do impacto global do DM1 por meio do Índice DM1. Estamos convocando os tomadores de decisão do governo e da saúde pública em todo o mundo a utilizarem a ferramenta para identificar e implementar intervenções que possam mudar a trajetória do DM1".

A JDRF colaborou com os principais parceiros e especialistas do mundo inteiro para desenvolver o T1DIndex - usando os resultados de uma pesquisa global com mais de 500 endocrinologistas e 400 publicações para simular o estado do DM1 globalmente e em nível nacional.

O Índice esclarece de forma única o sofrimento humano por conta do DM1, destacando "pessoas desaparecidas", que é o número de pessoas que ainda estariam vivas atualmente, se não tivessem morrido precocemente devido a complicações do DM1; e "anos saudáveis perdidos", que representa o tempo perdido por problemas de saúde, incapacidade ou morte precoce por conta do DM1.

Simulações do T1DIndex sugerem que globalmente, a partir de 2022, há mais de 3,86 milhões de "pessoas desaparecidas" e uma média de 32 "anos saudáveis perdidos" por conta do DM1, por pessoa, se diagnosticado aos 10 anos.

O DM1 traz um profundo sofrimento humano, emocional e financeiro para os que vivem com ele – e a prevalência está aumentando. As simulações do T1DIndex levaram à identificação de quatro intervenções-chave que poderiam mudar a trajetória atual do DM1 e seu impacto sobre as pessoas em todo o mundo:

Diagnóstico oportuno : permitindo melhor orientação e treinamento para que os profissionais de saúde façam diagnósticos precisos sobre o DM1. Se a população global tiver acesso ao diagnóstico oportuno a partir de 2023, mais 668.000 pessoas poderão estar vivas em 2040.

Insulina e tiras : criando acesso sem barreiras às tiras de teste de insulina e glicose no sangue. Se a população global tiver acesso à insulina e às tiras de teste a partir de 2023, além do treinamento para gerenciar sua condição de forma autônoma, 1,98 milhão de pessoas a mais poderão estar vivas em 2040.

Bombas e CGMs : garantindo que todo mundo que convive com DM1 tenha acesso à tecnologia que automatiza o monitoramento da glicose e o fornecimento de insulina. Mais 673.000 pessoas poderiam estar vivas em 2040 se todos os pacientes com DM1 tivessem acesso à tecnologia disponível a partir de 2023.

Prevenção e curas : defendendo mais investimentos e pesquisas em prevenção, tratamentos e curas emergentes. Mais 890.000 pessoas poderão estar vivas em 2040 se encontrarmos curas.

Uma vez que as intervenções são identificadas em nível global e nacional, o Índice DM1 incentiva os usuários a agir compartilhando os dados e as descobertas com suas redes e tomadores de decisão locais e conectando-se com outros defensores do DM1 em suas comunidades.

Além disso, o Índice DM1 destaca estatísticas importantes sobre o sofrimento do DM1 globalmente, incluindo:

Desde 2000, a prevalência do DM1 aumentou em quatro vezes a taxa de crescimento da população global.

O número esperado de pessoas que convivem com DM1 em 2040 será de 17,43 milhões.

O número de "pessoas desaparecidas" no ano de 2040 está projetado em 6,85 milhões.

As simulações de dados do T1DIndex são as melhores estimativas atualmente disponíveis com testes da versão 1.0 para +/- 6% em relação aos dados do mundo real. Esta é uma melhoria significativa a partir das principais estimativas existentes que testam +/- 35% em relação aos mesmos dados. É um desenvolvimento colaborativo entre JDRF, Life for a Child, International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD), International Diabetes Federation (IDF), e Beyond Type 1. O T1DIndex é apoiado pela patrocinadora corporativa fundadora, Abbott, com apoio adicional da Lilly, Vertex Pharmaceuticals e da The Leona M. and Harry B. Helmsley Charitable Trust. Em futuros lançamentos, o índice será expandido para incluir o impacto do T1D sobre os custos econômicos, a saúde mental e a qualidade de vida. Os dados também serão divididos em níveis regionais e demográficos.

Sobre a JDRF

A missão da JDRF é acelerar evoluções na mudança de vida a fim de curar, prevenir e tratar o DM1 e suas complicações. Para conseguir isso, a JDRF investiu mais de US$ 2,5 bilhões em financiamento de pesquisas desde o início. É uma organização construída sobre um modelo de base de pessoas conectadas em suas comunidades locais, que colaboram regionalmente para a eficiência e o impacto mais amplo na captação de recursos e que se juntam em um cenário nacional para reunir recursos, paixão e energia. Ela colabora com instituições acadêmicas, formuladores de políticas e parceiros corporativos e da indústria para desenvolver e fornecer um canal de terapias inovadoras para pessoas que convivem com T1D. A equipe e os voluntários da JDRF em todo os Estados Unidos e em cinco afiliadas internacionais se dedicam à defesa, à participação comunitária e à visão de um mundo sem DM1. Para obter mais informações, acesse jdrf.org ou siga-nos no Twitter (@JDRF), Facebook (@myjdrf) e Instagram (@jdrfhq).

Sobre o Diabetes Tipo 1 (DM1)

O DM1 é uma condição autoimune que faz com que o pâncreas produza muito pouca ou nenhuma insulina, levando a complicações em longo prazo que podem incluir altos e baixos teores de glicemia; danos aos rins, olhos, nervos e coração; e até a morte, se não for tratada. É uma das condições crônicas de saúde de evolução mais rápida. Muitos acreditam que o DM1 é diagnosticado apenas na infância e no início da puberdade, mas o diagnóstico na fase adulta está aumentando e é responsável por quase 50% de todos os diagnósticos de DM1. O início é repentino e nada pode ser feito ainda para evitá-lo – a causa não tem a ver com dieta ou estilo de vida. Embora suas causas ainda não sejam totalmente compreendidas, os cientistas acreditam que fatores genéticos e gatilhos ambientais estão envolvidos. Atualmente, não há cura para o DM1.

