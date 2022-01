Jean-Guy Desjardins devient président exécutif du conseil d'administration de Fiera Capital

Jean-Philippe Lemay est nommé président et directeur général international

MONTRÉAL, 6 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Fiera Capital (« Fiera Capital » ou la « Société ») (TSX: FSZ), une importante société indépendante de gestion d'actifs, a annoncé aujourd'hui que dans le cadre de son plan de relève du directeur général, M. Jean-Guy Desjardins, fondateur de Fiera Capital, deviendra président exécutif du conseil d'administration de Fiera Capital et Jean-Philippe Lemay président et directeur général international (« PDG ») de Fiera Capital, à compter du 1er janvier 2022. Jean-Guy Desjardins restera actif dans les décisions stratégiques et d'investissement clés au sein de l'organisation et continuera à servir les clients de la firme.

« J'ai eu le privilège de réaliser le rêve de bâtir une société de gestion d'actifs de premier plan à l'échelle mondiale avec une solide équipe de dirigeants et de gestionnaires de portefeuille qui contribuent chaque jour à notre succès et à notre croissance durable. Nous avons une stratégie et une vision claires pour l'avenir, et il n'y a jamais eu de meilleur moment pour procéder à la prochaine phase de notre transition de leadership », a déclaré Jean-Guy Desjardins.

« Depuis qu'il s'est joint à Fiera Capital, Jean-Philippe s'est bâti une solide réputation de leader respecté et a une feuille de route impressionnante, notamment en mettant en œuvre avec succès la vision globale de Fiera Capital au cours des dernières années. Sa connaissance approfondie de l'industrie de l'investissement et de notre entreprise, tant du point de vue de la distribution que de l'exploitation, confirme mon choix et le rend particulièrement qualifié pour assumer le rôle de président et directeur général international. Il incarne nos valeurs fondamentales et j'ai pleinement confiance en sa capacité à mener notre croissance dans les années à venir, de concert avec la talentueuse équipe de direction en place », a ajouté M. Desjardins.

« Je tiens à remercier sincèrement Jean-Guy et le conseil d'administration pour la confiance qu'ils m'ont accordée », a déclaré Jean-Philippe Lemay. « J'ai eu le privilège de travailler en étroite collaboration avec Jean-Guy au cours de la dernière décennie et de bénéficier de sa vaste expérience et de ses précieuses connaissances. Je suis impatient de continuer à travailler avec lui, l'équipe de direction et nos employés dans le monde entier sur les opportunités passionnantes qui se présentent à Fiera Capital », a-t-il ajouté.

« Le conseil d'administration est très heureux de pouvoir continuer à bénéficier du leadership de Jean-Guy et a pleinement confiance en Jean-Philippe, un leader très respecté qui a démontré sa capacité à obtenir des résultats ambitieux », a déclaré David R. Shaw, administrateur principal du conseil d'administration de Fiera Capital.

Jean-Philippe Lemay possède plus de 20 ans d'expérience en matière de leadership et d'investissement. Il s'est joint à Fiera Capital en 2012 où il a depuis occupé divers postes de direction à responsabilité croissante, dont celui de président mondial et responsable de l'exploitation depuis mars 2020, période pendant laquelle il a dirigé avec succès les activités des marchés publics et de la distribution mondiale, tout en gérant le volet opérationnel de la firme. Il était auparavant responsable de la division canadienne de Fiera Capital depuis 2017. Il est membre de la Society of Actuaries s (FSA), membre de l'Institut canadien des actuaires (FCIA) et titulaire de la charte CAIA (Chartered Alternative Investments Analyst).

À propos de Fiera Capital Corporation

Fiera Capital est une société de gestion d'actifs indépendante de premier plan, avec une présence mondiale croissante et un actif sous gestion d'environ 180,8 milliards de dollars canadiens au 30 septembre 2021. La Société offre des solutions personnalisées et multi-actifs dans les catégories d'actifs des marchés publics et privés à des clients institutionnels, intermédiaires financiers et patrimoniaux privés en Amérique du Nord, en Europe et dans les principaux marchés d'Asie. La profondeur de l'expertise de Fiera Capital, sa plateforme d'investissement diversifiée et son engagement à offrir un service exceptionnel sont au cœur de sa mission qui consiste à être à l'avant-garde de la science de la gestion des investissements afin de créer un patrimoine durable pour ses clients. Les actions de Fiera Capital se négocient sous le symbole FSZ à la Bourse de Toronto. www.fieracapital.com

Ayant son siège social à Montréal, Fiera Capital, avec ses sociétés affiliées dans diverses juridictions, possède des bureaux dans plus d'une douzaine de villes dans le monde, dont New York (É.-U.), Londres (R.-U.) et Hong Kong (RAS).

Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs sont fournis par les sociétés affiliées de la Société, qui sont des conseillers en investissement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis ou dispensés d'enregistrement. L'enregistrement auprès de la SEC n'exige pas un certain niveau de compétence ou de formation. Pour plus de détails concernant l'enregistrement d'une entité de Fiera Capital en particulier ou sur les exemptions d'enregistrement dont elle se prévaut, veuillez consulter cette page Internet.

Des renseignements supplémentaires sur Corporation Fiera Capital, y compris la notice annuelle de la Société, sont disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

Analystes et investisseurs, Marie-France Guay, première vice-présidente, Trésorerie et relations avec les investisseurs, Corporation Fiera Capital, 514 294-5878, [email protected] ; Demandes des médias - International, Alex-Anne Carrier, conseillère principale, Communications externes, Corporation Fiera Capital, 514 262-5668, [email protected]

