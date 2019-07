Jeddah Season apresenta ao mundo experiências multiculturais na Arábia Saudita

Considerada há muito tempo como a capital cultural da Arábia Saudita, a cidade costeira de Jeddah está atualmente na vanguarda deste movimento para fortalecer a posição do Reino como um destino turístico, com ofertas diversificadas para os visitantes de todo o mundo. Servindo tradicionalmente como o principal portal para os peregrinos que visitam as cidades sagradas de Meca e Medina, Jeddah ostenta uma localização deslumbrante e rica diversidade cultural, e é carinhosamente conhecida como a 'Noiva do Mar Vermelho'. Esse vibrante destino está agora estendendo seu apelo internacional para um público mais amplo, através do Jeddah Season, um empolgante programa de eventos que celebram o melhor da música, da arte e da cultura.

Uma temporada de mar e cultura

Acontecendo de 8 de junho a 18 de julho de 2019, o programa Jeddah Season é um dos distintos programas sazonais que acontecem por todo o país este ano, como parte da iniciativa 'Saudi Seasons', uma série de eventos durante um ano, os quais têm por objetivo colocar o Reino firmemente no centro do mapa turístico global. Inspirado pela reputação da cidade como um dos principais destinos para atividades aquáticas e sua história como um centro multicultural para viajantes internacionais, o festival está sendo realizado com o tema 'Mar e Cultura'. Tanto os visitantes quanto os residentes têm a oportunidade de apreciar uma emocionante série de experiências, que variam de concertos ao vivo, atuações teatrais e exposições de arte até apresentação de comediantes e grandes eventos esportivos.

Mais de 150 eventos estão acontecendo em cinco dos principais destinos dentro da cidade: Obhor, onde os visitantes podem apreciar esportes aquáticos, praias públicas e outros divertimentos costeiros; Jeddah Histórica, o adorado centro histórico da cidade e local considerado Patrimônio Mundial da UNESCO, o qual captura a rica e autêntica atmosfera da Jeddah clássica; AlJohara, um centro esportivo de última geração; a orla marítima de Jeddah, que abriga parques, restaurantes e atividades aquáticas; e o AlHamra, conhecido por seu lindo calçadão repleto de boutiques, shopping centers, restaurantes e a Fonte Jeddah – a mais alta de seu tipo em todo o mundo.

Entretenimento de classe mundial com apelo universal

Os fãs dos esportes podem contar com torneios de basquete e vôlei de praia, juntamente com um evento de boxe, apresentando o campeão mundial de boxe profissional Amir Khan. Enquanto isso, 'Le Teatro Circus' traz uma fascinante mistura de circo acrobático, teatro ocidental e música ao vivo para a Arábia Saudita pela primeira vez. Outras atrações incluem exibições de cinema ao ar livre, um espetáculo diário de Desfile de Carros, e o 'XJED Festival' na orla marítima de Jeddah, o qual apresenta uma festa com restaurantes temporários, entretenimento e atividades.

A lista de eventos da temporada inclui uma série de artistas internacionais, incluindo o famoso grupo americano Backstreet Boys, os astros da música pop coreana Super Junior e DJs de música eletrônica para dançar (EDM), tais como Martin Garrix, Afrojack e Marshmello. O calibre dos artistas internacionais envolvidos reflete a intenção do Reino de oferecer entretenimento de classe mundial para os visitantes, enquanto também satisfaz as crescentes expectativas do público local.

Mantendo um equilíbrio cultural

Apesar da natureza inovadora, o programa Jeddah Season tem a ver com muito mais do que atrações temáticas globais; o festival também está enfatizando a cultura e as tradições exclusivas do Reino, através de eventos tais como paradas diárias de espetáculos do folclore saudita e atuações de artistas locais. O contraste entre o tradicional com o moderno ilustra como a Arábia Saudita está gerenciando com sucesso o lançamento do entretenimento global enquanto, ao mesmo tempo, celebra sua gloriosa tradição.

Um convite para o mundo

Em uma ação para fortalecer ainda mais a atração dos visitantes internacionais pela Arábia Saudita, mudanças recentes nas exigências de vistos tornaram mais fácil e conveniente do que nunca para os turistas descobrirem os encantos do Reino. Os visitantes da Arábia Saudita para o programa Jeddah Season 2019 podem agora obter seus vistos de turistas diretamente, através do Web Site Sharek e-visa (sharek.sa), o qual permite que os visitantes processem seus vistos eletrônicos em apenas três minutos ou menos. O procedimento rápido e simples é um símbolo de uma abordagem mais aberta, a qual tem por objetivo atrair números recordes de visitantes ao Reino.

Através do foco no avanço do setor de viagens e turismo enquanto mantém sua própria e distinta herança e suas tradições, a Arábia Saudita está revelando oportunidades empolgantes para intercâmbio cultural vibrante e desenvolvimento econômico acelerado. Iniciativas tais como o programa Jeddah Season mostram ao mundo que visitantes de todas as partes do mundo são bem-vindos e anunciam o início de uma nova era para o Reino, pois encaram o futuro com confiança e definem um percurso de prosperidade duradoura.

