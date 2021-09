Jeff Yabuki rejoint Motive Partners en tant que président et codirigera la société

Jeff rejoint Motive à une étape cruciale du parcours de croissance de la société, au lendemain de la conclusion du partenariat stratégique entre Motive et Apollo Global Management, Inc. (NYSE : APO ). Le modèle d'exploitation intégré de Motive, qui associe investisseurs, opérateurs et innovateurs, est un principe fondamental de la stratégie de l'entreprise et de son orientation vers les technologies financières. Dans le cadre de sa nomination, Jeff travaillera en collaboration avec le fondateur et associé directeur, Rob Heyvaert (« Rob »), et l'équipe de Motive, afin de poursuivre l'expansion de l'entreprise tout en tirant parti de l'importante opportunité que représente le marché des technologies financières au cours de la prochaine décennie, en alliant capital et capacités d'exploitation et d'innovation pour transformer et développer les entreprises afin d'améliorer leurs performances.

Rob Heyvaert, fondateur et associé directeur de Motive Partners, a commenté :

« Jeff est l'un des chefs d'entreprise les plus respectés et les plus accomplis de notre secteur et nous sommes ravis de l'accueillir chez Motive Partners. Sa capacité à identifier les tendances du secteur et à saisir les opportunités, à stimuler la croissance à grande échelle, et à identifier et travailler avec les meilleurs talents sera d'une valeur inestimable pour notre entreprise. L'approfondissement de mon partenariat avec Jeff s'inscrit dans la continuité de notre stratégie, qui consiste à attirer dans notre entreprise des leaders de classe mondiale qui ont fait leurs preuves, tout en poursuivant l'exécution à grande échelle de notre stratégie d'investissement. »

Grâce à l'expérience de Jeff acquise dans l'expansion d'une des entreprises de technologies financières les plus réputées au monde, notamment une carrière marquée par de nombreuses fusions, acquisitions et cessions, des intégrations complexes, la conception organisationnelle et l'acquisition de talents, l'innovation de produits, des programmes de réduction des coûts et l'allocation de capital, Jeff assumera les fonctions de président et d'associé fondateur et travaillera avec l'équipe de direction de Motive pour poursuivre la mise en œuvre de la stratégie d'investissement actuelle, tout en soutenant le développement et l'institutionnalisation du modèle d'exploitation intégré de Motive. La combinaison de la connaissance que Jeff a du secteur et son accès à celui-ci, avec l'expertise de Rob, devrait permettre d'obtenir encore plus de succès dans la création de flux de transactions exclusifs et dans l'exécution du modèle intégré d'investissement, d'exploitation et d'innovation de Motive.

Jeff Yabuki, président et associé fondateur de Motive Partners a commenté :

« Nous sommes aux premiers stades d'une transformation technologique qui, selon moi, aura un impact profond sur la façon dont les gens et les entreprises ont recours aux services financiers à court, moyen et long terme. L'ampleur de l'innovation et des mutations que nous connaîtrons au cours des cinq prochaines années éclipsera de façon spectaculaire ce que nous avons connu au cours de la dernière décennie.

Ayant connu Rob et travaillé avec lui pendant plus de dix ans, je sais que Motive apporte un état d'esprit de différenciation stratégique, d'innovation accélérée et de leadership ciblé nécessaire pour se démarquer dans cette période passionnante des technologies financières. Je suis ravi de faire partie de l'équipe et j'ai hâte de produire des résultats pour la société, les entreprises de notre portefeuille et leurs clients finaux. »

À propos de Motive Partners

Motive Partners est une société privée de capital-investissement spécialisée dans les investissements de croissance et de rachat d'entreprises de logiciels de services d'information basée en Amérique du Nord et en Europe et opérant dans cinq principaux sous-secteurs : banque et paiements, marchés des capitaux, données et analyses, gestion des investissements et assurance. Motive Partners a des bureaux à New York et à Londres, et met à profit son expertise, sa connectivité et ses capacités différenciées afin de créer de la valeur à long terme pour les entreprises des technologies financières.

Pour en apprendre davantage sur Motive Partners, veuillez consulter le site : www.motivepartners.com

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1630450/Motive_Partners.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/724833/Motive_Partners_Logo.jpg

