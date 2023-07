Jelenew fait ses débuts au salon OutDoor by ISPO, un salon important qui présente une large gamme de produits et transmet un message en faveur de l'autonomisation des femmes cyclistes

WILMINGTON, Delaware, 14 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Jelenew a fait une entrée remarquée dans plusieurs événements clés de l'industrie des sports de plein air. La marque a présenté sa gamme innovante de vêtements de cyclisme conçus exclusivement pour les femmes et a réaffirmé son engagement en faveur de l'autonomisation des femmes dans le monde du cyclisme.

De Munich, en Allemagne, à Denver, dans le Colorado, et Salt Lake City, dans l'Utah, Jelenew présente des innovations qui appliquent des techniques de couture aux vêtements de cyclisme pour les femmes qui aiment le sport dans le monde entier et qui répondent aux normes les plus élevées de compétence et d'esthétique du monde du vêtement.

Du 4 au 6 juin, Jelenew a participé au salon OutDoor by ISPO à Munich, le plus grand salon des activités de plein air d'Europe et une plateforme internationale pour les marques de sport tournées vers l'avenir. Les amateurs de cyclisme et les professionnels du secteur se sont rendus sur le stand de Jelenew. Des entreprises et médias locaux et internationaux tels que Intershop, UCI, Fashion Report, etc. ont manifesté un grand intérêt et ont fait l'éloge des produits innovants de la marque.

Du 8 au 11 juin, Jelenew a participé au Big Gear Show à Denver, Colorado, un salon multicatégories qui présente les nouveautés en matière d'équipement pour les détaillants spécialisés, les médias et les consommateurs. Les représentants de Jelenew ont examiné de près les équipements et les innovations de la saison prochaine et ont échangé des idées avec les marques et les leaders de l'industrie sur les perspectives du cyclisme et des sports féminins.

Du 19 au 21 juin, Jelenew a participé au salon Outdoor Retailer à Salt Lake City, dans l'Utah, le plus grand salon professionnel d'Amérique du Nord pour les activités de plein air. La marque y a présenté ses cuissards, ses sous-couches et ses maillots dotés de la dernière technologie de protection CurveTec.

Slindy Lee, PDG de Jelenew, a fait part de son enthousiasme quant aux débuts de la marque à l'occasion de plusieurs événements clés pour les marques d'activités de plein air, en déclarant : « Ce mois a été fructueux. Nous sommes ravis de présenter les produits innovants et le message puissant de Jelenew à l'échelle internationale. Notre objectif est de créer une culture du cyclisme qui célèbre les femmes et les rend autonomes. Nous pensons que chaque femme mérite des vêtements conçus spécifiquement pour elle, lui permettant d'exceller à la fois en termes de performance et de style. »

Jelenew continue d'élargir l'horizon du cyclisme féminin.

À propos de Jelenew :

Jelenew a été fondée en 2021 dans le but de créer des vêtements de cyclisme féminins de haute qualité, adaptés aux activités de plein air et d'intérieur. Ses vêtements sont conçus pour s'adapter parfaitement à divers environnements actifs tout en étant suffisamment polyvalents pour être portés au quotidien, que ce soit pour la course à pied, le Pilates, la marche ou d'autres activités. Ce qui fait la différence de Jelenew est sa technologie propriétaire propriétaire CurveTec™, inspirée de la haute couture française, qui utilise des coupes drapées et des formes ajustées pour soutenir les groupes musculaires clés, en particulier pendant le mouvement actif du pédalage. Plus précisément, cette technologie offre une mobilité maximale pour un physique féminin. CurveTec améliore l'expérience du cyclisme en soutenant le noyau, le bas du dos, les épaules, les hanches et les cuisses. Jelenew s'engage à favoriser l'autonomisation des femmes en s'associant à des organisations à but non lucratif aux États-Unis qui soutiennent les femmes et les aident à devenir la meilleure version d'elles-mêmes.

