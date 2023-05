Jelenew lance le dialogue avec la championne du monde de cyclisme Marion Clignet pour promouvoir le cyclisme féminin à l'ouverture de la CIC Tour International Féminin des Pyrénées 2023

WILMINGTON, Delaware, 6 mai 2023 /PRNewswire/ -- Le directeur de la création de Jelenew, Liu Di, a récemment participé à une conférence de presse du CIC Tour Féminin International des Pyrénées, un événement de niveau 2.1 dans le cadre du Calendrier international féminin UCI. Il a parlé du dévouement de Jelenew à l'égard de la santé des femmes grâce au développement de la technologie exclusive CurveTec™. La marque vise à créer des vêtements de sport à la mode et pratiques avec des propriétés protectrices. Elle a également exprimé ses meilleurs vœux pour la prochaine course cycliste.

Les représentants des médias présents à l'événement ont exprimé un grand intérêt pour la participation de Jelenew et son soutien à la compétition, donnant des commentaires positifs sur les vêtements de compétition fournis par la marque.

Jelenew est une marque de vêtements de sport de luxe pour femmes qui se concentre sur le cyclisme. La technologie de protection avancée de la marque est basée sur la structure anatomique des femmes et la science du cyclisme et de l'aérodynamique. La marque a développé un système mondial de rétroaction et de développement avec les co-créateurs pour concevoir des produits destinés aux femmes actives du monde entier.

Afin de promouvoir le cyclisme féminin, Jelenew a invité Marion Clignet, ancienne championne du monde et médaillée d'argent olympique en cyclisme féminin et fondatrice de l'Association Française des Coureures Cyclistes (AFCC), à devenir la responsable de la co-création de la marque. Jelenew fournira des vêtements pour la CIC Tour International Féminin des Pyrénées.

Marion Clignet a déclaré que la compétition de cette année représente un échauffement pour le Tour de France Femmes, et que l'AFCC s'engage à la développer dans un événement international. Plusieurs équipes féminines de l'UCI de classe mondiale et des équipes féminines de l'UCI intercontinentales devraient participer à la course.

SOURCE Jelenew Incorporated