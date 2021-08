Jellysmack assina Claudipia, Receitas de Pai, e Thai e Biel, grandes nomes latino-americanos do YouTube, ao seu Programa de Criadores

Como parceiros do Programa de Criadores, a Jellysmack otimizará os vídeos do YouTube de cada criador e os distribuirá em suas respectivas páginas do Facebook. A Jellysmack também otimizará e distribuirá os vídeos do Receitas de Pai no TikTok. A tecnologia de Inteligência Artificial exclusiva da empresa impulsiona o rápido crescimento do criador nas principais plataformas sociais, aumentando não somente a audiência e a notoriedade destes criadores na internet como também os meios de monetização dos conteúdos, permitindo assim que os criadores se dediquem principalmente na criação de conteúdo.

Morando hoje na Coreia do Sul, mas de origem chilena, a intensa Claudipia compartilha dicas de moda e maquiagem juntamente com ocasionais pegadinhas amorosas com os quase 5,8 milhões de inscritos no seu canal do YouTube.

No canal Receitas de Pai do YouTube, Diego compartilha de forma bem extrovertida e visual diversas receitas tradicionais brasileiras com seus quase nove milhões de inscritos.

O jovem casal brasileiro Thai e Biel, que recentemente anunciaram o noivado pela internet, publicam quase que diariamente vídeos divertidos sobre seu relacionamento para mais de seis milhões de inscritos no YouTube.

Além dessas três estrelas, a Jellysmack também adicionou dez outros criadores internacionais ao seu Programa de Criadores em julho de 2021. Entre eles estão a Mexicana apaixonada por gastronomia La Cooquette, com seus 1,3 milhão de inscritos no YouTube, o hair stylist brasileiro Rapha Bartowski, com 828 mil inscritos no YouTube, e a criadora de estilo de vida Shivshakti Sachdev da Índia, um novo talento com quase 400 mil inscritos no YouTube.

A parceria da Jellysmack com estes criadores internacionais vai de encontro com a estratégia de expansão global da empresa, anunciada pela primeira vez em maio de 2021 após o fechamento do investimento série C pelo SoftBank. O foco global da empresa foi reforçado pela recente nomeação do ex-executivo do YouTube Youri Hazanov como diretor internacional da Jellysmack. Youri está desenvolvendo o negócio da empresa nos principais mercados da Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e América Latina.

Para alavancar o crescimento na América Latina a Jellysmack contratou Bruno Belardo como Country Manager no Brasil. Belardo se junta à equipe da Jellysmack vindo do Spotify, onde atuou como Diretor de Vendas no Brasil, trazendo consigo também experiências com mídia e em gigantes sociais como Buzzfeed, LinkedIn e Facebook.

"Estamos incrivelmente honrados que esses criadores líderes como Claudipia, Thai e Biel e Receitas de Pai tenham confiado na Jellysmack para desenvolver seus negócios e sua audiência", disse Youri. "Cada um deles formou uma comunidade sólida por conta própria, mas a Jellysmack os ajudará a liberar todo seu potencial e os levará a um nível totalmente novo."

Co-fundada em 2016 por Michael Philippe, Robin Sabban e Swann Maizil, a Jellysmack é a empresa global de criadores que detecta e desenvolve os criadores de vídeo mais talentosos do mundo por meio de tecnologia. As ferramentas exclusivas de otimização de dados e vídeos da empresa impulsionam o crescimento do público social dos criadores de conteúdo, permitindo novas fontes de receita e ampliando a monetização. A Jellysmack atualmente conta com mais de 250 criadores influentes em seu Programa de Criadores, incluindo PewDiePie, MrBeast, Bailey Sarian, Derek Deso, Karina Garcia, Charles & Alyssa Forever e Brad Mondo. A Jellysmack otimiza, opera e distribui conteúdos de vídeo feito por criadores para o Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, Twitter e YouTube. A estratégia da empresa se fundamenta com base em seu sucesso no crescimento de seus próprios canais de conteúdo originais nas área de beleza ("Beauty Studio"), futebol ("Oh My Goal"), gaming ("Gamology") e muito mais. O conteúdo administrado pela Jellysmack conta com dez bilhões de visualizações de vídeo por mês e um alcance de plataforma cruzada de 125 milhões de usuários únicos dos EUA, chegando a quase 45% de todos os americanos, o que faz dela a maior empresa digital dos EUA em espectadores de mídia social mensais. Para saber mais, acesse jellysmack.com.

