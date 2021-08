Jellysmack holt den erfahrenen YouTube-Manager Youri Hazanov als Head of International und stärkt damit die globalen Expansionspläne

Hazanov wird die internationale Geschäftsentwicklung des technologieorientierten Creator-Unternehmen leiten.

LOS ANGELES, 5. August 2021 /PRNewswire/ -- Jellysmack, das globale Creator-Unternehmen, gibt die Aufnahme von Youri Hazanov in sein Führungsteam als Head of International bekannt. Hazanov bringt ein Jahrzehnt an Erfahrung in das schnell wachsende Technologieunternehmen ein, nachdem er den internationalen Start von YouTube in über 20 Ländern geleitet hat.