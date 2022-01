Jellysmack soma o experiente executivo de mídia Allan Navarrete como Head da América Latina em Apoio à Iniciativa de Expansão Global

Como líder da equipe latino-americana da Jellysmack, Navarrete gerenciará e desenvolverá o Programa de Criadores da marca nos principais mercados da região, incluindo Brasil, Argentina, Colômbia e México. Ele se reportará ao Head of International Youri Hazanov, ex-executivo do YouTube. Hazanov é responsável pelos negócios globais da Jellysmack nos principais mercados da Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e América Latina.

"Acompanhei o crescimento impressionante da Jellysmack ao longo de 2021 e estou entusiasmado por ingressar na empresa em um momento em que a expansão internacional está prosperando", disse Navarrete. "A economia criativa está crescendo rapidamente na América Latina e há muito potencial para a Jellysmack nessa área. Todos os talentosos criadores que contratamos recentemente estão trazendo um começo de ano empolgante para nós."

No quarto trimestre de 2021, o unicórnio de tecnologia apoiado por VC contratou 20 novos criadores latino-americanos para seu popular Programa de Criadores, elevando o total para 31 para a região em apenas quatro meses de operação. Entre os novos criadores talentosos estão Jonathan de Jesus, da República Dominicana, Cosas del Jardín, da Argentina, Nury Jimenez, Claudipia, La Cooquette e Atrx, do México, e RezendeEvil, Karen Bachini, Ana Mosconi, Luan Mendes e Clone, do Brasil. Como parceiros do programa, a Jellysmack otimizará e distribuirá cada um dos vídeos do YouTube dos criadores no Facebook para ajudá-los a alcançar mais fãs, gerar receita incremental e expandir suas marcas em várias plataformas de mídia social.

O anúncio de Navarrete vem logo após Juliana Psaros se juntar à equipe como Country Manager de Spanish Latam. Com mais de 15 anos de experiência em mídia e estratégias de criação, a brasileira Psaros possui um histórico comprovado de construção de parcerias de conteúdo criativas e bem-sucedidas na região. Antes da Jellysmack, Juliana liderou equipes de Criadores e Parcerias Estratégicas no Pinterest na América Latina, desenvolvendo parcerias de conteúdo com empresas de mídia, editores digitais, MCNs, criadores e marcas. Durante seu tempo no Pinterest, sua equipe desenvolveu e criou vários projetos impactantes e inovadores, como o primeiro programa de TV do Pinterest "Sabores de Latinoamérica", em parceria com a AMC Networks e um grupo de criadores locais inspiradores. Psaros trabalhará sob a direção de Navarrete e ao lado do Country Manager brasileiro Bruno Belardo, um ex-executivo do Spotify que ingressou na Jellysmack em novembro de 2021.

"Estamos entusiasmados com a entrada de Allan na organização, pois ele possui uma experiência inigualável em mídia e entretenimento", disse Youri Hazanov. "A sua chegada demonstra o crescimento e a importância da América Latina nos planos da Jellysmack", completou.

A chegada de Navarrete reforça o plano de expansão internacional da Jellysmack, que foi anunciado pela primeira vez após o fechamento de seu investimento na Série C do SoftBank Vision Fund 2 em maio de 2021. A presença internacional da empresa inclui escritórios em Paris, Londres, Corte, Los Angeles e Nova York, além de parceiros criadores em dezenas de países como França, Reino Unido, Holanda, Austrália, Índia e Brasil.

O Jellysmack Creator Program aproveita a IA proprietária da empresa, tecnologia e dados primários para ajudar criadores de vídeos individuais a aumentar seu público em várias plataformas sociais. A Jellysmack usa seu conjunto de ferramentas tecnológicas e equipe de especialistas para editar, otimizar e distribuir vídeos no Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok e YouTube em nome do criador, estabelecendo assim novos fluxos de receita. Atualmente, o Programa de Criadores conta com mais de 500 dos criadores mais talentosos do mundo como parceiros, incluindo as megaestrelas PewDiePie, MrBeast e Cauet, além de favoritos dos fãs como Patrick Starrr, Bailey Sarian, Nas Daily, Claudipia e Thai e Biel.

Co-fundada em 2016 por Michael Philippe, Robin Sabban e Swann Maizil, a Jellysmack detecta e desenvolve os criadores de vídeo mais talentosos do mundo por meio da tecnologia. Suas ferramentas proprietárias de dados e otimização de vídeo impulsionam o crescimento da audiência social, desbloqueando novos fluxos de receita e ampliando a monetização. A empresa trabalha atualmente com mais de 400 criadores de conteúdos influentes, incluindo Brad Mondo, Bailey Sarian, Karen Bachini, RezendeEvil, MrBeast, Patrick Starrr, Derek Deso, Karina Garcia e PewDiePie. A Jellysmack otimiza, opera e distribui conteúdo de vídeo feito por criadores no Facebook, Instagram, TikTok, Twitter e YouTube. A estratégia da empresa se baseia em seu sucesso em escalar seus próprios canais de conteúdo original em beleza ("Beauty Studio"), futebol ("Oh My Goal"), jogos ("Gamology") e muito mais. O conteúdo gerenciado pela Jellysmack ostenta 10 bilhões de visualizações globais mensais de vídeo e um alcance entre plataformas de 125 milhões de usuários únicos nos EUA, alcançando quase 45% de todos os americanos e tornando-se a maior empresa digital-first americana em espectadores mensais nas redes sociais. Para saber mais, visite https://jellysmack.com/ .

