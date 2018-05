Jennewein Biotechnologie : premier essai clinique portant sur une préparation infantile contenant un mélange d'oligosaccharides du lait humain imitant le profil humain

PDF : https://mma.prnewswire.com/media/686095/Jennewein_Biotechnologie.pdf

Jennewein Biotechnologie, fabricant de premier plan d'oligosaccharides complexes, se concentre sur les oligosaccharides du lait humain (OLH). En juillet 2018, Jennewein Biotechnologie lancera son premier essai clinique portant sur une préparation infantile contenant les cinq OLH acides et neutres les plus abondants à leurs concentrations naturelles, reproduisant étroitement la composition du lait maternel humain. Les OLH ne fournissent pas d'énergie aux nourrissons mais ils ont de nombreuses fonctions bénéfiques, favorisant notamment la croissance des bonnes bactéries intestinales, inhibant les pathogènes et stimulant le développement cérébral. La capacité des OLH à favoriser les bonnes bactéries intestinales (le microbiome intestinal humain) est importante parce que non seulement ces bactéries inhibent les pathogènes mais elles se coordonnent également avec l'organisme pour réduire le risque de développer des allergies et des maladies chroniques, comme le syndrome du colon irritable ou l'obésité, plus tard dans la vie.

L'objectif premier de l'essai clinique vise à confirmer la tolérance et l'adéquation du mélange d'OLH pour les nourrissons, une procédure indispensable pour l'inscription d'un nouveau produit comme nouvel ingrédient alimentaire en vertu de la règlementation de l'UE (EU2015/2283). L'essai clinique sera mené en Autriche, en Allemagne, en Italie et en Espagne.

Un objectif secondaire consiste à comparer le développement du microbiome intestinal des nourrissons nourris avec la préparation avec et sans OLH. Le microbiome intestinal est aujourd'hui un sujet de recherche essentiel, reflétant le développement de nouvelles technologies qui permettent de caractériser plus facilement la composition et la fonctionnalité de communautés microbiennes complexes. Jennewein Biotechnologie espère fournir à ses clients et partenaires un meilleur aperçu des effets prébiotiques des OLH et de la manière dont ils contribuent à un microbiome intestinal sain.

« Cela constitue une avancée majeure dans notre mission visant à combler l'écart entre le lait maternel humain et les préparations pour nourrissons », a déclaré Stefan Jennewein, PDG et fondateur de Jennewein Biotechnologie GmbH.

Jennewein Biotechnologie GmbH a été fondée en 2005 dans le but de développer de nouveaux processus de production pour les oligosaccharides complexes. La société fabrique un vaste portefeuille d'OLH, comprenant notamment 2'-Fucosyllactose, 3'-Fucosyllactose et Lacto-N-tetraose. Ces OLH sont destinés à des applications médicales et nutritionnelles.

Ils sont produits à l'aide la dernière technologie de fermentation. Le processus de production se base sur la recherche scientifique. En 2015, Jennewein a reçu une approbation aux États-Unis (GRAS) et, en 2017, une autorisation de nouvel aliment pour 2'-Fucosyllactose dans l'Union européenne.

Pour tout complément d'information, veuillez contacter :

Bettina Gutierrez, bettina.gutierrez@jennewein-biotech.de , +49-2224-9197346

SOURCE Jennewein Biotechnologie GmbH