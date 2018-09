Jennewein Biotechnologie développe une nouvelle technologie de fermentation pour les oligosaccharides du lait humain et étend son portefeuille de produits

RHEINBREITBACH, Allemagne, September 19, 2018 /PRNewswire/ --

Jennewein Biotechnologie GmbH annonce le lancement d'une approche de biosynthèse globale pour la production d'oligosaccharides du lait humain (OLH). Actuellement la production d'OLH par fermentation nécessite du lactose comme matière initiale. Le lactose est un sous-produit laitier coûteux difficile à manipuler lors des fermentations à grande échelle.

Jennewein Biotechnologie a récemment développé des processus pour la biosynthèse globale des OLH complexes à partir de sources de carbone simples plutôt que du lactose. « Le lancement des concepts de biosynthèse globale rend le processus de fermentation plus fiable, mais également plus rentable », a expliqué le Dr Stefan Jennewein (PDG). « Ce dernier point est particulièrement pertinent car même les préparations pour nourrissons les plus avancées contiennent des concentrations d'OLH inférieures à celles du lait humain naturel. » Glyn Brookman (Directeur des ventes) a poursuivi : « Pour remplacer les substituts d'OLH inutiles, comme les galacto-oligosaccharides (GOS) et les fructo-oligosaccharides (FOS), dans les préparations pour nourrissons, il faut aborder le coût des OLH. »

Le Dr Benedikt Engels (Chef des opérations) a ajouté : « Le nouveau processus de biosynthèse globale va dans un premier temps remplacer notre processus de fermentation à grande échelle pour la production de 2'- fucosyllactose, et sera également utilisé pour produire le lacto-N-néo-tétraose. » Le Dr Stefan Jennewein a résumé la promesse de cette nouvelle technologie : « Le lancement de notre concept de biosynthèse globale pour les OLH est un grand pas en avant dans notre mission d'introduire les OLH dans les préparations pour nourrissons pour que tous bebés puissent profiter de leurs bienfaits significatifs sur la santé. »

À propos de Jennewein Biotechnologie :

Jennewein Biotechnologie est une entreprise internationale leader spécialisée dans les biotechnologies industrielles qui propose une vaste gamme de produits dans le champ complexe des oligosaccharides (OLH) et des monosaccharides rares. L'entreprise fabrique un vaste portefeuille de produits OLH innovants comme le 2'-fucosyllactose, le 3'-fucosyllactose et le lacto-N-tétraose. Ces sucres rares sont utilisés dans l'industrie alimentaire (particulièrement le secteur des préparations pour nourrissons), l'industrie pharmaceutique et l'industrie cosmétique. Le processus de fabrication implique des techniques de fermentation de pointe. En 2015, la US Food and Drug Administration (FDA) a accordé à Jennewein Biotechnologie une licence pour commercialiser le 2'-fucosyllactose aux États-Unis. Cela s'est suivi en 2017 par une autorisation de commercialisation au sein de l'Union européenne dans le cadre du règlement relatif aux nouveaux aliments.

