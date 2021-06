Jensen Hughes, wereldleider op het gebied van brand- en levensveiligheidstechniek, neemt het in België gevestigde ingenieursbureau voor brandbeveiliging over

Met de strategische overname van FES Gent (FESG) wordt de wereldwijde marktleiderschap van Jensen Hughes verruimd en kunnen klanten in België en Europa worden geholpen.

BALTIMORE, 14 juni 2021 /PRNewswire/ -- Jensen Hughes, een wereldleider op het gebied van veiligheids-, beveiligings- en risicotechniek en -advies, heeft vandaag de overname van FES Gent (FESG) aangekondigd. Als marktleider in brandbeveiligingstechniek in België is FESG gespecialiseerd in de naleving van regels, risicobeoordeling, numerieke stromingsleer, evacuatieanalyse en op prestaties gebaseerd ontwerp in complexe commerciële, infrastructuur-, transport- en tunnelprojecten.

"FESG-eigenaar Xavier Deckers en zijn team hebben een indrukwekkend bedrijf opgebouwd dat zich richt op het leveren van hoogwaardige klantenservice. We zijn vereerd dat hun specialisten van wereldklasse zich bij ons voegen in het wereldwijd ondersteunen van de brand- en levensveiligheidseisen van onze klanten met behulp van geïntegreerde, end-to-end-oplossingen," zegt Raj Arora, CEO van Jensen Hughes.

FESG is de nieuwste strategische overname door Jensen Hughes, een portfoliobedrijf van Gryphon Investors, die de drive van het bedrijf aantoont om zijn geïntegreerde, end-to-end-diensten aan de wereldmarkt te leveren. De overname versterkt het robuuste vermogen van Jensen Hughes in de Europese brandbeveiliging en de wereldwijde tunnelventilatie. Ook versterkt het het vermogen van Jensen Hughes om klanten in de brand-, bouw- en veiligheidssector te helpen en wereldwijde best practices te implementeren om deze op een preventiegerichte en kosteneffectieve manier te beheren.

Naast wereldwijde investeringen is Jensen Hughes op de Europese markt onder andere gericht op de overname van de Britse en Ierse onderneming Jeremy Gardner Associates (JGA) in 2018, de overname van International Fire Investigators and Consultants (IFIC) in 2019 en de overname van de Finse L2 Fire Safety in 2020.

FESG werd opgericht in 2009 en is eigendom van en wordt gemanaged door Xavier Deckers, die banden heeft met de Universiteit van Gent, die het bedrijf van vele talenten voorziet. "In ruim tien jaar hebben we een schaalbaar bedrijf opgebouwd rond de behoefte van onze klanten aan naleving van regels, risicobeoordeling, CFD-analyse, evacuatieanalyse en op prestaties gebaseerd ontwerp." zegt Deckers. "Jensen Hughes is net zo toegewijd aan technische perfectie als FESG sinds onze oprichting is geweest. Het marktleiderschap, de wereldwijde schaal en het uitgebreide netwerk van wetenschappers, technici en consultants bieden enorme kansen om onze klanten een nog holistischere oplossing te bieden."

Ga voor meer informatie naar jensenhughes.com, jensenhughes.com/europe of https://www.fesg.be/en.

Over Jensen Hughes

Jensen Hughes is de wereldleider op het gebied van veiligheid, beveiliging en risicotechniek en -advies. Onze internationale teams bestaande uit meer dan 1.400 ingenieurs, technische experts, architecten en consultants werken elke dag samen met klanten in meer dan 100 landen om de wereld veilig, beveiligd en veerkrachtig te maken. Sinds 1939 hebben we het vertrouwen van onze klanten, mensen en gemeenschappen verdiend door integriteit in onze relaties, innovatie in onze industrie en technische perfectie in de meest complexe uitdagingen ter wereld. Onze belangrijkste bedrijfsonderdelen zijn onder andere brandbeveiligingstechniek, risico's en gevaren, advies over veiligheidsrisico's, beheer en planning van noodsituaties en forensische techniek. Ga voor meer informatie naar www.jensenhughes.com.

Over FESG

FESG, opgericht in 2009 als een bijproduct van Universiteit Gent, is een marktleidend ingenieursbureau voor brandbeveiliging met een zeer ervaren en gepassioneerd team dat klanten technische perfectie biedt over het volledige spectrum van diensten. Onze klanten, die werken vanuit België, vertrouwen erop dat we met een prestatiegerichte aanpak creatieve oplossingen ontwerpen en de optimale veiligheidsmaatregelen bieden. Ga voor meer informatie naar https://www.fesg.be/en.

Over Gryphon Investors

Gryphon Investors (www.gryphoninvestors.com), gevestigd in San Francisco, is een toonaangevend private-equitybedrijf dat zich richt op de winstgroei en competitieve versterking van middelgrote bedrijven in samenwerking met ervaren management. Het bedrijf heeft sinds 1997 ruim $ 5,0 miljard aan private-equityinvesteringen en kapitaal beheerd. Gryphon streeft ernaar private-equityinvesteringen te doen van $ 50 miljoen tot $ 300 miljoen in portfoliobedrijven met een ondernemingswaarde variërend van ongeveer $ 100 miljoen tot $ 600 miljoen. Gryphon geeft prioriteit aan investeringsmogelijkheden die kunnen leiden tot sterke partnerschappen met eigenaren en leidinggevenden om toonaangevende bedrijven op te bouwen met behulp van Gryphon's kapitaal, gespecialiseerde professionele middelen en operationele deskundigheid.

