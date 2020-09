Ještě lepší grafika díky nové řadě grafických karet ZOTAC GAMING GeForce RTX™ 30

Nejrychlejší jednotka pro zpracování grafiky (GPU) pro hry

Grafické karty řady ZOTAC GAMING GeForce RTX 30 vynikají neotřelým čerstvým provedením, ve kterém jsme využili nejnovější poznatky v oblasti chlazení procesorů.

„Řada grafických karet GeForce RTX 30 ze založena na architektuře NVIDIA Ampere a je ukázkou technické dokonalosti a vyspělosti," řekl Tony Wong, generální ředitel firmy ZOTAC. „Při jejím návrhu jsme využili vylepšení stávajících komponent, nové hardwarové technologie a nejmodernějších poznatků v oblasti chlazení. Díky tomu nabízí každá jednotka pro zpracování grafiky (GPU) opravdu to nejlepší."

„Těšíme se na to, jak nám prověřená technologická řešení ZOTAC a jejich skvělý design opět umožní posunout naší nejmodernější GPU architekturu ještě výše," řekl Matt Wuebbling, viceprezident společnosti NVIDIA pro marketing značky GeForce.

AMP Extreme – absolutní špička

Řada AMP Extreme, která se těší velké oblibě hráčů PC her díky skvělému výkonu a provedení, byla kompletně přepracována a nabízí holografickou technologii HoloBlack, která umožňuje věrné zobrazení pohybu. Barevné přechody se z různých úhlů zase nejlépe zobrazí pouze při zapnutém podsvícení SPECTRA 2.0 RGB.

Co se týče designu, tak zcela jistě zaujme sjednocení předního a zadního panelu, kam byla přidána deska s podsvícením ARGB. Nový třípinový konektor RGB umožňuje ke kartě připojit externí RGB LED pásek.

Korová přední a zadní deska zajišťují dokonalou ochranu celého zařízení a navíc karta AMP Extreme obsahuje čipovou sadu POWERBOOST, která vyniká skvělou odolností vůči vysokým teplotám a zajišťuje ten nejvyšší výkon.

Debut karet Trinity a Twin Edge

Modely Trinity a Twin Edge karet ZOTAC GAMING GeForce RTX 30 jsou osazeny třemi, respektive dvěma ventilátory. Jak modely Trinity a Twin Edge, tak model AMP Extreme jsou vybaveny chladícím systémem IceStorm 2.0.

Výkonné chlazení umožňuje využívat další inovace těchto karet na maximum. Toto chlazení bylo vytvořeno na míru tak, aby celá jednotka pro zpracování grafiky (GPU) byla chladnější a mohla lépe fungovat. Nový ventilátor s 11 listy zvyšuje průtok vzduchu až o 10 % oproti předchozí generaci a díky lepšímu provedení chladící vany se zlepšuje rozvod chladícího vzduchu po celé kartě, což umožňuje dosáhnout vyšší výkonnosti. Funkce FREEZE, která umožňuje automatické zastavení ventilátoru, byla rovněž vylepšena a je nyní k dispozici na více modelech než dosud.

Technologie FireStorm Utility firmy ZOTAC GAMING umožňuje mnohem lepší nastavení grafické karty, monitorování výkonu jednotky pro zobrazování grafiky (GPU), nastavení rychlosti ventilátoru (u modelů vybavených systémem aktivního ovládání ventilátoru – Active Fan Control), upravit si nastavení RGB osvětlení a mnoho dalších funkcí.

Dostupnost

Modely Trinity grafických karet řady ZOTAC GAMING GeForce RTX 30 budou k dispozici od druhé poloviny září 2020, zatímco modely AMP Extreme a Twin Edge by měly být dostupné od října 2020.

O společnosti ZOTAC GAMING

Za pronikavým pohledem robotických očí se skrývá síla a budoucnost technologií, které zvyšují ego neporažených a bitvami ošlehaných hráčů. Firma ZOTAC Gaming byla založena v roce 2017 a značka ZOTAC je průkopníkem na poli vývoje a dodávek hardwarových technologií, které hráčům PC her nabízí to nejlepší. Díky skvělému technickému a vývojovému zázemí a více než desetiletým zkušenostem tak firma ZOTAC GAMING patří mezi přední dodavatele těch nejlepších herních produktů pro hráče PC her.

