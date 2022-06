Jeton Wallet hat in dieser Fußballsaison eng mit Aston Villa und West Ham United zusammengearbeitet. Diese Partnerschaften haben eine enge Beziehung zwischen den Unternehmen gefördert und bieten den Fans der Vereine weiterhin ein bequemeres Zahlungserlebnis.

„Wir sind sehr stolz, Ihnen mitteilen zu können, dass wir eine Partnerschaft mit dem Aston Villa F.C und dem West Ham United F.C. unterzeichnet haben", erklärte Saaly Temirkanov, Chief Executive Officer von Jeton. „Die Partnerschaft mit Aston Villa und West Ham United ist eine großartige Gelegenheit für Jeton Wallet, seine Expertise bei der Bereitstellung von E-Wallet-Lösungen für den britischen Fußballmarkt deutlich zu machen. Unser Ziel ist es, der bevorzugte E-Wallet-Anbieter für Fußballvereine auf der ganzen Welt zu werden."

Informationen zu Jeton Wallet

Jeton ist ein von der britischen Financial Conduct Authority (FCA) autorisierter, in London ansässiger Zahlungsanbieter, der es Ihnen ermöglicht, sicher online zu bezahlen und weltweit Geld zu überweisen. Das vertrauenswürdige E-Wallet von Jeton wird von Käufern und Händlern verwendet, um schnelle und sichere Zahlungen und eine All-in-One-Kontolösung in mehreren Währungen zu ermöglichen. Mehr als 100 Länder, 70 Zahlungsmethoden und 50 Währungen.

Aston Villa F.C im Überblick

Aston Villa ist ein professioneller Fußballverein mit Sitz in Aston, Birmingham, England. Der Verein nimmt an der Premier League teil, dem höchsten Niveau des englischen Fußballs. Der Verein spielt seit 1897 in seinem Heimatstation Villa Park, das 1874 gegründet wurde.

Informationen zu West Ham United F.C

Der West Ham United Football Club ist ein englischer Fußballverein mit Sitz in Stratford, East London, der in der Premier League, der höchsten Liga des englischen Fußballs, spielt. Der Verein spielt im London Stadium, nachdem er 2016 von seinem früheren Stadion, dem Boleyn Ground, umgezogen war.

