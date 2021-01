JETRO Kyoto annonce la tenue de la foire virtuelle du design de Kyoto en collaboration avec le temple de Konkai Komyoji

JETRO Kyoto organisera également une visite virtuelle permettant de visiter une usine de Kyo Kanoko Shibori, qui est désignée comme artisanat traditionnel par le gouvernement japonais le 9 février 2021.

« En raison de la COVID-19, il est difficile d'inviter des acheteurs étrangers à Kyoto en ce moment. Cependant, sur ce site d'exposition virtuelle, les visiteurs peuvent profiter de l'automne qui est la plus belle saison à Kyoto et trouver d'excellents produits de design de Kyoto. Nous nous réjouissons de votre visite virtuelle à Kyoto », a déclaré Naofumi MAKINO, directrice générale de JETRO Kyoto.

Nom : Foire virtuelle du design de Kyoto avec le temple Konkai Komyoji

Date et heure :

Ouverture du site de l'exposition virtuelle le 27 janvier 2021

Réunions d'affaires interentreprises du 1er au 19 février 2021

Localisation : En ligne

Site de l'exposition virtuelle

Page de présentation de l'événement

À propos de JETRO :

JETRO, l'organisation japonaise du commerce extérieur, est une agence administrative qui s'emploie à favoriser le commerce et l'investissement mutuels entre le Japon et le reste du monde. Créée en 1958 pour promouvoir les exportations japonaises à l'étranger, JETRO a aujourd'hui pour vocation essentielle de promouvoir les investissements étrangers directs au Japon et d'aider les petites et moyennes entreprises japonaises à optimiser leur potentiel d'exportation à l'échelle mondiale. JETRO compte 76 bureaux à l'étranger dans 55 pays à travers le monde, ainsi que 48 bureaux au Japon, y compris le bureau de Kyoto.

