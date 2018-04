Jeunesse Brasil conquista três categorias do Troféu JK

SÃO PAULO, 30 de abril de 2018 /PRNewswire/ -- Sinônimo de inovação e tecnologia no mercado de produtos que atrelam beleza e bem-estar, a Jeunesse Brasil conquistou quatro categorias do Troféu JK – durante a 29º edição do Tributo a JK, no último dia 19 de abril, em cerimônia realizada no Palácio do Congresso Nacional, em Brasília.