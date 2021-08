JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO 2020 - Concours complet, 1er jour

Deuxième de la première des deux sessions d'aujourd'hui, avec 20 autres combinaisons cheval-cavalier à réaliser demain matin, l'athlète de 38 ans, triple médaillé d'or de l'équipe européenne, a réalisé ce qu'il a décrit comme « un test très sûr » pour un score de 23.6 sur le cheval gris de race irlandaise, Ballaghmor Class.

Sa coéquipière, Laura Collett, a ensuite soutenu ce résultat avec un score de 25.80 pour une quatrième place en individuel avec London 52, mais elle n'était pas très satisfaite de sa propre performance. Cependant, son résultat était largement suffisant pour assurer la pole position pour son pays ce soir.

Classement

C'est un classement fascinant avec deux tiers des concurrents ayant maintenant terminé l'épreuve de dressage. L'équipe de Suède est deuxième, les hôtes japonais arrivent en troisième position et la Chine en quatrième place. Peu se seraient attendus à ce que l'Allemagne soit cinquième et que la Nouvelle-Zélande, la France, la Suisse, les États-Unis et l'Australie se placent derrière eux dans ce groupe de 15 pays.

La brillante performance du Chinois Alex Hua Tian avec Don Geniro l'a rapproché du meilleur score de Townend en inscrivant 23.90 points pour la deuxième place individuelle. Les Allemandes Julia Krajewski et Amande de B'Neville sont troisièmes avec 25.20 points.

Le court test de dressage, spécialement créé pour ces Jeux olympiques, ne dure que 3,5 minutes et, soulignant la qualité du terrain, sept combinaisons au total ont obtenu un score inférieur à 30 lors de la première session de ce matin. Trois autres ont rejoint ce groupe d'élite au fil de la journée, dont l'Indien Fouad Mirza, qui montait l'expérimenté hongre âgé de 15 ans Seigneur, qui a concouru avec tant de succès avec l'Allemande Bettina Hoy. « J'ai beaucoup de chance de monter un cheval si formidable, c'est un gentleman dans tous les sens du terme, gentil et honnête », a déclaré l'athlète, qui n'est que le troisième cavalier de son pays à participer à un concours complet olympique.

La nuit dernière, quelques changements ont été apportés aux équipes, avec le retrait de l'Australien Stuart Tinney (Leporis) et de l'Irlandais Cathal Daniels (Rioghan Rua). Tinney a été remplacé par Kevin McNab (Don Quidam) et Daniels par Austin O'Connor (Colorado Blue).

