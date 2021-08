Jeux Olympiques de Tokyo 2020 - Finale du saut en équipe

par Louise Parkes

Cela fait presque un siècle que la Suède n'a pas remporté l'or olympique par équipe mixte au saut d'obstacles, et quand elle l'a fait ce soir, elle l'a fait avec style et grâce.

Les magnifiques performances réalisées tout au long de la semaine par Henrik von Eckermann avec King Edward, Malin Baryard-Johnson et Indiana et Peder Fredricson avec All In ont suscité de grands espoirs quant à la possibilité de ramener l'honneur suprême à leur pays pour la première fois en 97 ans. Mais ce ne fut pas facile.

La compétition finale s'est jouée sur un face-à-face avec le fougueux trio américain composé de Laura Kraut avec Baloutinue, Jessica Springsteen avec Don Juan van de Donhoeve et McLain Ward avec Contagious, et ils n'allaient pas céder sans se battre. Les deux équipes ont terminé le premier tour d'aujourd'hui avec huit fautes chacune, et les lignes de bataille étaient tracées.

La Belgique était déjà assurée de la médaille de bronze lorsqu'elle a accumulé 12 fautes dans le premier tour. L'équipe de France a semblé être la plus grande menace pour tous les autres, lorsque des fautes de temps uniques de Simon Delestre et Berlux Z et de Mathieu Billot avec Quel Filou, dans le premier tour, les ont laissés assis avant que Pénélope Leprevost ne prenne le départ. Mais l'élimination de Vancouver de Lanlore à la troisième barrière a brisé le rêve français de répéter la gloire qu'ils ont connue il y a cinq ans à Rio de Janeiro.

Pieter Devos (Claire Z), Jérôme Guery (Quel Homme de Hus) et Gregory Wathelet (Nevados S) pouvaient donc se rassurer en sachant que la troisième marche du podium appartiendrait à la Belgique.

L'épreuve de force finale

Avec les trois membres de l'équipe retournant sur le ring pour l'épreuve finale, c'est Kraut qui a ouvert la voie pour les États-Unis avec son hongre de 11 ans, franchissant l'arrivée en 41,33 secondes pour donner le ton. Et bien que le Suédois von Eckermann ait emprunté une nouvelle voie, il a été un peu plus lent en franchissant la poutre en 42,00 secondes avec King Edward qui, de manière sensationnelle, n'a jamais abaissé une seule barre en cinq rounds de saut difficile cette semaine.

Springsteen est revenu libre pour les USA en 42,95 secondes, donc quand Baryard-Johnsson a été plus rapide, franchissant la ligne en 41,89, les Suédois avaient déjà un petit avantage. Mais Ward était le prochain à partir, et en gagnant des secondes sur tous ceux qui le précédaient, il a franchi la ligne d'arrivée en 39,92 pour vraiment mettre la pression sur le suédois Fredricson, dernier partant.

En partant, on pouvait lire la détermination totale sur le visage de Fredricson. A-t-il ressenti la tension alors qu'il galopait jusqu'à la dernière barrière, sachant ce qui était en jeu ?

Au final, seulement 1,3 point de pénalité séparait les deux équipes, mais la joie des deux équipes était palpable après la rencontre. Elles se sont battues à la loyale et la meilleure équipe a gagné. Pas de rancune, juste la joie d'un grand sport pratiqué par de grands adversaires.

VOIR LES RÉSULTATS ICI

LIRE LE RAPPORT COMPLET ICI

Images

Les images sont disponibles sur FEI Flickr pour un usage éditorial uniquement.

Réseaux sociaux de la FEI

Facebook , Instagram , Twitter , FEI-YouTube

#Sportséquestres #Sautdobstacles #Tokyo2020 #Jeux Olympiques #Equipesmixtes #Individuelmixte

Contenu vidéo

Toutes les séquences vidéo sont disponibles sur https://fei.broadcast-content.tv/ avec les identifiants de connexion suivants : [email protected] Mot de passe : FEI2018

Boîte à outils pour les médias

Consultez la boîte à outils pour les médias Sports équestres FEI ici

Suivez toutes les mises à jour médias et tous les résultats des compétitions durant les Jeux.

Cliquez ici pour plus d'informations sur les épreuves de sports équestres aux Jeux olympiques

À propos de la FEI

Contact pour les médias :

Shannon Gibbons

Responsable des relations avec les médias et des opérations médiatiques de la FEI

[email protected]

+41 78 750 61 46

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1590358/1_MB_Sweden.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1577650/FEI_Logo.jpg

SOURCE FEI