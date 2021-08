JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO 2020 - Qualification pour le saut d'obstacles individuel mixte

L'épreuve saut d'obstacles des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 a démarré aujourd'hui sur les chapeaux de roue, avec divers résultats lors de la première compétition en individuel mixte. Seuls 30 des 73 partants ont pu se qualifier pour la compétition de demain, et si de nombreux chevaux ont dû faire face à une atmosphère électrisante et avec un tel parcours d'obstacles plus qu'hypnotisant, même les meilleurs d'entre eux ont admis que le défi de ce soir, comprenant 14 obstacles, était de taille. La couleur et la créativité du parcours de Santiago Varela étaient tout simplement spectaculaires et les participants avaient de quoi sauter.

Le Suisse Martin Fuchs montait sa superstar Clooney, qui lui a permis de remporter l'épreuve individuelle mixte aux Championnats d'Europe à Rotterdam il y a deux ans, mais il a trouvé que la compétition d'ouverture d'aujourd'hui était un réel défi.

« Le parcours lui-même n'était pas très difficile, mais ce qui rend les choses plus difficiles, c'est qu'il s'agit des Jeux Olympiques. La pression est là, Clooney la ressent, je la ressens, la maniabilité était très différente de celle que l'on connaît d'habitude. Mais en général, il s'améliore de jour en jour et je pense que nous avons maintenant fait le plus dur », a déclaré Fuchs.

Le Japonais Daisuke Fukushima a réalisé le premier sans-faute de la compétition en septième position avec Chanyon, et le pays hôte a réalisé une performance impressionnante tandis que ses trois cavaliers se sont qualifiés pour l'épreuve en individuel mixte de demain. La Belgique, la Grande-Bretagne, l'Irlande et la Suède seront également représentés par trois cavaliers, tandis que Fuchs sera rejoint par son compatriote suisse Beat Mandli. L'Egypte et les Pays-Bas seront également représentés par deux cavaliers.

Le Britannique Ben Maher a réalisé le parcours le plus rapide de la soirée avec Explosion W et a donc obtenu le meilleur résultat au classement pour la finale décisive de demain. « Nous attendons depuis longtemps et nous étions impatients de commencer. C'était un parcours assez grand aujourd'hui et beaucoup de chevaux étaient un peu effrayés, je ne sais pas si c'est à cause des nouveaux obstacles ou des lumières mais j'ai senti qu'ils l'étaient. Ça a été le parcours durant lequel j'ai été le plus nerveux de la semaine. C'est un cheval qui s'améliore au fur et à mesure des parcours, donc il faisait un petit tour aujourd'hui, comme pour regarder, mais c'est naturellement un cheval rapide et il a fait tout ce qu'il avait à faire », a déclaré Maher.

Le deuxième meilleur temps de la soirée a été réalisé par l'Irlandais Darragh Kenny sur Cartello. « Peu de gens connaissent ce cheval, je ne l'ai que depuis le mois de mai », a souligné Kenny. « Il a très bien sauté ces deux derniers mois, mais cette semaine va lui en demander beaucoup. Mais il se sent à la hauteur et nous avons pris un bon départ », a-t-il ajouté.

