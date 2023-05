JHAYCO ANUNCIA FECHAS EN ESTADOS UNIDOS PARA SU GIRA VIDA ROCKSTAR 2023

El Artista Urbano Puertorriqueño Visitará Dieciséis Ciudades en EE.UU. en Cuatro Meses

MIAMI,, 16 de mayo de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Loud And Live, la compañía de entretenimiento, mercadeo y medios con sede en el sur de la Florida, anunció hoy la nueva gira del cantante y compositor urbano Jhayco que lo llevará a dieciséis ciudades de los Estados Unidos a partir del 28 de septiembre de este año. La gira visitará Boston, Newark, Washington DC, Chicago, Houston, San Antonio, Dallas, Seattle, Denver, San José, Los Ángeles, Phoenix, Atlanta, Orlando, Miami y terminará en Fort Myers, Florida el 10 de diciembre. La gira también ofrecerá una variedad de paquetes y experiencias VIP para que los fanáticos lleven su experiencia de concierto al siguiente nivel.

JHAYCO VIDA ROCKSTAR TOUR 2023

Jhayco ha sido llamado "la nueva generación del Urbano Latino". Es un pionero y un fenómeno que de alguna manera ha logrado al mismo tiempo moldear y sacudir la industria de la música. Nacido en Puerto Rico, Jhayco vivió en Nueva Jersey la mayor parte de su infancia. A los 12 años, se enamoró de la música urbana, un sonido que ayudó a definir su futuro para siempre. A los 14 años, comenzó a producir y componer canciones, y sólo fue dos años después que su trabajo como productor y compositor en el disco "Invencible" de Tito El Bambino le valió su primer premio GRAMMY®. Catapultado a una prometedora carrera como compositor, comenzó a trabajar de la mano de artistas como Zion & Lennox, Natti Natasha y Nicky Jam, entre otros, mientras desarrollaba su propio sonido y finalmente lanzaba sus primeras canciones. Se llevó a casa su segundo GRAMMY al Mejor Álbum Urbano por el álbum "Vibras" de J Balvin en 2018. También ganó el Premio a la Canción del Año de la Asociación de Compositores por "I Like It" de Cardi B, J Balvin y Bad Bunny. Poco después, obtuvo dos nominaciones a los Premios Tu Música Urbana 2023, Colaboración del Año por "En la de Ella" con Feid y Sech, y Mejor Artista Masculino.

Jhayco ha sido reconocido como un destacado artista urbano no sólo por los medios y los conocedores del género, sino también por los fanáticos de la música alrededor del mundoi. Es el genio detrás de algunos de los mayores éxitos latinos a nivel mundial (incluidos Dakiti, No Me Conoce, Medusa, entre otros). Con más de 16 mil millones de transmisiones combinadas, ha ayudado a dar forma al panorama de la música urbana actual y presenta una nueva era en la escena urbana, creando un sonido internacional para el género latino y llevándolo a escenarios globales para su diversa base de fans y en continuo crecimiento. Su último álbum Timelezz fue #1 en iTunes Latin Chart y #2 en Billboard, y su canción "Dakiti" con Bad Bunny lo llevó al #1 en Billboard Global 200. Su último sencillo exitoso es "Cuerpecito".

FECHA CUIDAD ESTADO VENUE Jueves, 28 de Septiembre, 2023 Boston MA Agganis Arena Viernes, 29 de Septiembre, 2023 Newark NJ Prudential Center Sabado, 30 de Septiembre, 2023 Washington DC EagleBank Arena Miercoles, 4 de Octubre, 2023 Chicago IL Rosemont Theatre Viernes, 6 de Octubre, 2023 Houston TX. Smart Financial Centre Sabado, 7 de Octubre, 2023 San Antonio TX Majestic Theatre Domingo, 8 de Octubre, 2023 Dallas TX Texas Trust CU Theatre Viernes, 13 de Octubre, 2023 Seattle WA WaMu Theater Domingo, 15 de Octubre, 2023 Denver CO Bellco Theatre Jueves, 19 de Octubre, 2023 San Jose CA San Jose Civic Viernes, 20 de Octubre, 2023 Los Angeles CA Microsoft Theater Domingo, 22 de Octubre, 2023 Phoenix AZ Celebrity Theatre Miercoles, 6 de Diciembre, 2023 Atlanta GA Gas South Arena Jueves, 7 de Diciembre, 2023 Orlando FL Amway Center Sabado, 9 de Diciembre, 2023 Miami FL Kaseya Center Domingo, 10 de Diciembre, 2023 Ft. Myers FL Hertz Arena

Vida Rockstar Tour 2023

Información de Boletos y Paquetes VIP

AMEX y Ticketmaster estarán en preventas el martes, 16 de mayo a partir de las 10 AM EST (tiempo local).

Spotify y Club de Fans estarán en preventas el miércoles, 17 de mayo a partir de las 10 AM EST (tiempo local).

Loud And Live, Radio y Venues estarán en preventas el jueves, 18 de mayo a partir de las 10 AM EST (tiempo local).

Boletos y paquetes VIP a la venta al público en general, el viernes, 19 de mayo a partir de las 10 AM EST (tiempo local).

Para más información sobre boletos y paquetes de VIP, visite www.jhayco.com.

JHAYCO

Spotify: 30 Millones de oyentes mensuales

Instagram: 5 Millones de sedguidores

TikTok: 1.8 Millones de sedguidores

YouTube: 3.7 Billones+ vistas

Acerca de Loud And Live:

Loud And Live, una empresa de entretenimiento, mercadeo, medios y eventos en vivo, que fusiona música, deportes, estilo de vida y desarrollo de contenido. Con sede en Miami y presencia en Estados Unidos, Europa y América Latina, Loud And Live está impulsada por su pasión en crear experiencias atractivas para audiencias globales.

