激發變革者：拉丁裔企業家 Karina Cabrera Bell 推出 SPARK 媒體平台和獨家領導晚宴系列

三藩市2024年2月23日 /美通社/ -- 由具遠見的拉丁裔企業家 Karina Cabrera Bell 領導的創新媒體公司 SPARK，自豪地宣佈其將會在萬眾期待下於 2 月 22 日在三藩市舉行發布會。這個里程碑標誌著 SPARK 播客首次亮相，以及一個以啟發和連繫具影響力的思想領袖和變革者之特別多城市晚宴系列的開始。

SPARK 播客超越傳統播客的界限，擔當全面的平台，讓個人有能力成為社會影響力領袖。透過提供具啟發性的內容，培養社群意識並激發行動，SPARK 可以喚醒每個人內在的潛力，創造更美好的世界。SPARK 由 Karina Cabrera Bell 豐富的私營和公營領域經驗驅動（包括在美國白宮、參議院和地方政府擔任不同崗位的經驗），旨在啟發、教育和動員全球的個人去推動正面改變。

具遠見的 SPARK 創辦人兼行政總裁 Bell 表示：「我們很高興向大家介紹 SPARK，它是一個變革性的媒體平台，致力讓個人有能力進行實質的改變。我們的使命是透過結合我們的播客和首屆晚宴的力量，激發有意義的對話，促進合作並推動影響。我們堅信講故事的力量可以改變人心、彌合分歧，並動員社群進行共同行動。SPARK 不只是一個播客；它代表一個以正面改變為目標的行動，憑藉我們的共同信念，相信我們能建設更美好的世界。」

SPARK 生態系統包括各種不同的項目，包括突破性的 SPARK 播客、在多個城市舉行的獨家領導晚宴，以及精心策劃的活動。藉著這些平台，SPARK 會為個人提供必要的工具和支持，讓他們在社會無法抹除的印記。

SPARK 的推出獲社會變革基金 Omidyar Network 的慷慨贊助，讓其得到進一步提升。

Omidyar Network 高級項目副總裁 Michele Jawando 表示：「我們很高興能 SPARK 合作，支持其透過具啟發性的對話和社區參與，創造正面的改變。我們堅信講故事的力量可以放大代表性不足的聲音，我們很自豪能贊助這項活動，作為我們對促進一個更包容和平等的社會之承諾的一部分。」

備受期待的 SPARK 播客和首屆領導晚宴系列活動將於 2 月 22 日在三藩市舉行。請瀏覽 sparkthecollective.com 並在 Instagram @sparkthecollective 上關注 SPARK 以加入這次行動。

傳媒查詢，請聯絡：姓名：Karina Cabrera Bell；職稱：創辦人兼行政總裁；電郵：[email protected]

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