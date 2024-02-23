激励变革者：拉丁裔企业家 Karina Cabrera Bell 推出 SPARK 媒体平台和独家领导者晚宴系列

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SPARK

23 Feb, 2024, 08:51 ET

旧金山2024年2月23日 /美通社/ -- 由富有远见的拉丁裔企业家 Karina Cabrera Bell 领导的革命性媒体公司 SPARK 荣幸地宣布，将于 2 月 22 日在旧金山举办备受期待的发布会。该里程碑还标志着 SPARK 播客的首次亮相，以及旨在激励和联络有影响力的思想领袖和变革者的独特跨城晚宴系列的隆重开启。

SPARK 播客突破了传统播客的边界，发展成综合平台，旨在帮助个人成长为具有社会影响力的领导者。通过提供鼓舞人心的内容、培养社区意识和激励行动，SPARK 激发了每个人创造更美好世界的潜能。Karina Cabrera Bell 在私营和公共部门具有丰富经验，曾在白宫、美国参议院和地方政府任职。受此影响，SPARK 致力于激励、教育和动员全球个人推动积极的变革。

SPARK 富有远见的创始人兼首席执行官 Bell 表示："我们很高兴将 SPARK 打造为具有变革性的媒体平台，专注于帮助个人做出切实的改变。我们的使命是通过我们的播客和首届晚宴系列，激发有意义的对话，促进合作，扩大影响力。我们对讲故事的强大力量深信不疑，它能够改变心灵和思想，弥合分歧，动员社区采取集体行动。SPARK 不仅是一个播客，更是一场推动积极变革的运动。我们坚信只要携手并进、共同奋斗，就能创造一个更美好的世界。"

SPARK 生态系统由各类举措组成，包括开创性的 SPARK 播客、在多个城市举办的独家领导者晚宴以及精心策划的活动。SPARK 通过这些平台，提供了必要的工具和支持，帮助个人在社会上留下不朽印记。

致力于促进社会变革的投资公司 Omidyar Network 的慷慨赞助，为 SPARK 的发布会增添了光彩。

Omidyar Network 项目高级副总裁 Michele Jawando 表示："SPARK 致力于通过鼓舞人心的对话和社区参与，创造积极变化，我们很高兴能与他们合作。我们坚信讲故事具有强大的力量，能够放大代表性不足群体的声音。很荣幸能够赞助这次活动，我们致力于建设一个更加包容、公平的社会，这是我们履行承诺的重要一步。"

备受期待的 SPARK 播客和首届领导者晚宴系列的发布会将于 2 月 22 日在旧金山举行。访问 Sparkthecollective.com 并通过 Instagram @sparkthecollective 关注 SPARK，加入该活动。

媒体垂询，请联系：姓名：Karina Cabrera Bell，职衔：创始人兼首席执行官，电子邮件：[email protected]

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