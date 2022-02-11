践行承诺：ANA揭晓2021年文化最佳榜单

洛杉矶2022年2月11日 /美通社/ -- 美国广告主协会（ANA）包容性和多元文化营销联盟（AIMM）及其合作伙伴公司Oppside, LLC发布了其在文化见解影响衡量（CIIM™）方面的新调研结果，揭示了2021年在关键消费者领域的文化最佳品牌。为了衡量2021年广告在文化描述方面的真实性和水平，CIIM™进行了超过40万次广告评估，测试了63个行业的1100条广告。10万消费者根据CIIM™算法中的多种文化属性观看了广告并对其进行评分，这些文化属性包括：真实性、文化自豪感、庆祝活动、良好榜样、积极反思、文化价值观、代表性和尊重等。通过探索真实和积极的文化形象、自豪感和积极榜样，来自零售、汽车、保险、健康和电信等行业的品牌广告上升到前列。

随着最近社会动荡的加剧，以及对平等和公平代表性的呼吁，许多品牌对多元化、平等与包容性做出了承诺。然而，在履行这些承诺方面的进展各不相同，很少有品牌实施全面的战略来了解和联系不同的受众。事实上，CIIM™分析发现，2021年，在所有消费者群体中，广告的文化相关性下降，性少数群体、残疾人和西班牙裔英语媒体观众的文化相关性下降幅度最大。

AIMM兼Oppside联合创始人Carlos Santiago表示：“根据CIIM™研究，品牌与消费者之间的联系始于代表性，但需要丰富的真实文化形象才能实现促进品牌提升和增长的深层次联系。随着周末‘超级碗’橄榄球赛的临近，广告业将成为关注焦点。这些品牌作为一个有力的范例，展示了如何以同样的创意在不同受众之间建立有影响力的联系。标准已被提升，我们希望其他品牌也将会效仿。”

以下按细分市场排名的文化最佳品牌可作为通过包容性营销实现文化相关性的行业典范：

非裔美国人

Ulta Beauty

福特（Ford）

USAA

西班牙裔讲英语者

Banner Health

Metro by T-Mobile

沃尔玛（Walmart）

西班牙裔讲西班牙语者

雪佛兰（Chevrolet）

Verizon Fios

沃尔玛（Walmart）

所有消费者 = 一般人群（加权）

Banner Health

USAA

沃尔玛（Walmart）

USAA首席营销官Mayra Rivera表示：“我们很荣幸能被AIMM和CIIM™评为文化最佳品牌。2022年，在我们庆祝USAA成立100周年之际，我们想起了所有帮助USAA实现今天的成功的所有人，以及未来100年为我们的军方成员及其家人提供服务所需付出的努力。平等和包容性对我们的工作至关重要，因此，我们致力于确保CIIM™继续作为以真正和有意义的方式吸引不同消费者的重要工具。”

CIIM™将继续作为广告主可资利用的一个强大指标，帮助其在多元化、平等与包容性目标方面取得有意义的进展、更好地吸引不同的社区并创造更大的投资回报率。要了解有关CIIM™以及如何将其纳入品牌战略的更多信息，或有关AIMM的更多信息，请访问https://www.anaaimm.net。

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关于CIIM™

CIIM™（文化见解影响衡量）是验证广告和节目中文化相关性增量价值的业界领先衡量标准，它证明文化可以解释40%的营销活动销售成功案例与观众偏好。作为最大的文化相关性测量工具，CIIM涵盖63个行业和10个细分领域：非西班牙裔白人、非裔美国人/黑人、亚裔英语、西班牙裔英语媒体观众、西班牙裔双语媒体观众、西班牙裔西班牙语媒体观众、LGBTQ、美洲原住民、残疾人和一般人群。CIIM™由Oppside, LLC与AIMM成员公司合作创建，为品牌和内容创作者提供了一个衡量其文化之旅进展情况的指南。迄今为止，公司已收集了来自500多个品牌的1500多个广告的超过50万份广告评估。

CIIM™文化最佳品牌排名方法

2021年，CIIM™对1100多条广告进行了测试。为了确定文化最佳排名，CIIM™专家分析了2021年有五条或五条以上广告经CIIM™测试的品牌的广告评估。有100个品牌达到了这一门槛，团队根据CIIM™的平均分数确定了在非裔美国人、西班牙裔讲英语者、西班牙裔讲西班牙语者和一般人群白人中的三个顶级品牌。

关于包容性和多元文化营销联盟（AIMM）

ANA包容性和多元文化营销联盟（AIMM，Alliance for Inclusive and Multicultural Marketing）成立于2016年，旨在通过抓住多元文化和包容性营销机会为企业提供切实可行的增长解决方案。AIMM由高层次广告主、媒体/出版商、研究和数据公司、机构和贸易组织组成，旨在聚焦整体、西班牙裔人、非裔美国人、亚裔美国人和LGBTQ市场遗漏的增长潜力。这一由行业领导者组成的非凡工作团体正在通过整个行业的重塑运动来改变多元文化和包容性营销方式和构想 -- 这是此领域有史以来规模最大的一次。除了简单地识别增长潜力在何处之外，AIMM还向会员（和行业）展示如何最大限度地发挥这一潜力，以实现积极的盈利影响力。AIMM是该领域的领先机构。

关于美国广告主协会（ANA）

美国广告主协会（ANA，Association of National Advertisers）的使命是推动营销专业人士、品牌和企业以及行业的增长。 增长是该生态系统所有参与者的基础。ANA通过利用已获得ANA董事会和全球首席营销官增长委员会批准和认可的12点ANA增长议程来协调这些利益。ANA的成员包括1400多家国内和国际公司，其中包括900多家客户端营销商和非营利筹款机构以及500家营销解决方案提供商（数据科学和技术公司、广告代理商、出版商、媒体公司、供应商和供货商）。ANA成员公司总共代表着2万个品牌，吸引了5万名行业专业人士，每年的营销和广告投资超过4000亿美元。

ANA’s Alliance for Inclusive and Multicultural Marketing (AIMM)

SOURCE ANA’s Alliance for Inclusive and Multicultural Marketing (AIMM)