信守承諾：ANA 的共融與多元文化營銷聯盟公佈其 2021 年最佳文化名單，其中 Ulta Beauty、USAA、Verizon 和 Walmart 均名列前茅

洛杉磯2022年2月11日 /美通社/ -- ANA 的共融與多元文化營銷聯盟 (AIMM) 和合作夥伴公司 Oppside, LLC 發佈了其「文化洞察影響力衡量」(Cultural Insights Impact Measure, CIIM™) 的最新結果，揭示了 2021 年重要消費者行業的最佳文化品牌。為衡量 2021 年廣告的真實文化描繪的真實性和水平，CIIM™ 進行了超過 400,000 次廣告評價，測試了 63 個行業的 1,100 個廣告。100,000 名消費者根據 CIIM™ 演算法中的多種文化屬性觀看廣告並評分，包括：真實性、文化自豪感、慶祝活動、良好的榜樣、積極的反思、文化價值觀、代表性和尊重等。來自零售、汽車、保險、醫療和電訊類別的品牌廣告透過利用真實和積極的文化形象、自豪感和積極的榜樣而登上榜首。

隨著最近社會動蕩加劇及對平等和公平代表的呼籲，許多品牌都對多元、公平及共融 (DE&I) 作出承諾。然而，兌現這些承諾的進展各不相同，很少有品牌實施全面策略來理解和與不同的受眾建立聯繫。事實上，CIIM™ 分析揭示了 2021 年所有消費者行業中廣告的文化相關性下降，其中同志社群 (LGBTQ)、殘疾人和西班牙裔英語媒體觀眾的下降幅度最大。

AIMM 和 Oppside 聯合創始人 Carlos Santiago 表示：「根據 CIIM™ 的研究，品牌與消費者的聯繫始於代表性，但需要豐富的真實文化描繪才能實現促進品牌提升和增長的更深層次聯繫。當我們進入超級盃週末時，大家聚焦整個行業，這些品牌是一個強而有力的例子，說明如何用相同的創意在不同的觀眾之間建立有影響力的聯繫。標準已經提高，我們希望其他人也能仿效。」

以下按細分市場排名的最佳文化品牌可以作為行業的典範，讓他們了解如何透過共融營銷實現文化相關性：

非裔美國人

Ulta Beauty

Ford

USAA

西班牙裔英語

Banner Health

Metro by T-Mobile

Walmart

西班牙裔西班牙語

Chevrolet

Verizon Fios

Walmart

所有消費者 = 一般人口（加權）

Banner Health

USAA

Walmart

USAA 營銷總監 Mayra Rivera 表示：「我們很榮幸獲 AIMM 和 CIIM™ 認定為最佳文化品牌。當我們在 2022 年慶祝 USAA 成立 100 週年之際，我們想起所有幫助使 USAA 成為今天的人士，以及在未來 100 年為我們的軍人及其家人服務所需的一切。公平和共融對我們的工作至關重要，因此，我們致力確保 CIIM™ 繼續成為以真實和有意義的方式吸引不同消費者的重要工具。」

CIIM™ 將繼續成為廣告商在實現多元、公平及共融目標方面取得有意義進展、以更好方式吸引不同社區和產生更高投資回報率的強大指標。如欲了解更多關於 CIIM™ 及如何將其整合至品牌策略，或更多有關 AIMM 的資訊，請瀏覽 https://www.anaaimm.net。

關於 CIIM™

CIIM™ (Cultural Insights Impact Measure™) 是行業領先的衡量標準，驗證廣告和展示文化相關性的增量價值，可解釋 40% 的廣告活動銷售成功和觀眾偏好。作為最大的文化相關衡量工具，CIIM 涵蓋 63 個行業和 10 個細分市場：非西班牙裔白人、非裔美國人／黑人、亞洲英語、西班牙裔英語媒體觀眾、西班牙裔雙語媒體觀眾、西班牙裔西班牙媒體觀眾、同志群體 (LGBTQ)、美洲原住民、殘疾人士和一般人口。 由 Oppside, LLC 創立，透過與 AIMM 成員公司合作，CIIM™ 為品牌和內容創作者提供指導，以衡量他們的文化之旅進度。迄今為止，它已在來自 500 多個品牌的 1,500 多個廣告中收集超過 500,000 次廣告評價。

CIIM™ 最佳文化品牌排名方法

2021 年，CIIM™ 測試了 1,100 多個廣告。為了確定最佳文化排名，CIIM™ 專家分析了具有五個或更多 CIIM™ 測試的 2021 年廣告的品牌的廣告評價。隨著 100 個品牌達到這個門檻，該團隊隨後根據其 CIIM™ 平均分數確定了非洲裔美國人、西班牙裔英語、西班牙裔西班牙人和普通白人細分市場中的三個頂級品牌。

關於共融與多元文化營銷聯盟 (AIMM)

ANA 的共融與多元文化營銷聯盟 (Alliance for Inclusive and Multicultural Marketing, AIMM) 於 2016 年成立，透過解決多元文化和共融營銷的機會，為企業提供可行的增長解決方案。 AIMM 由資深廣告商、媒體／出版商、研究和數據公司、廣告公司和貿易組織組成，旨在強調一般、西班牙裔、非裔美國人、亞裔美國人和同志及酷兒族群市場中錯過的增長潛力。這個行業領導者組成的非凡工作小組現正改變多元文化和共融營銷的方式，並透過整個行業的重新啟動（在這方面的最大型）來深入了解。除了單是識別增長潛力之外，AIMM 也向其成員（及行業）展示如何以最有效的方式發揮這種潛力，以實現積極的純利影響。AIMM 是這個範疇的領先權威。

關於全國廣告商協會

全國廣告商協會 (Association of National Advertisers, ANA) 的使命是為營銷專業人員、品牌和企業，以及整個行業推動增長。增長是生態系統中所有參與者的基礎。ANA 旨在利用 ANA 董事會的 12 點 ANA 增長議程來協調這些利益，而該議程已獲得 ANA 董事會和全球營銷總監發展理事會 (CMO Growth Council) 的認可和擁護。ANA 的成員包括 1,400 多家國內和國際公司，其中包括 900 多家客戶端營銷人員和非牟利籌款組織，以及 500 個營銷解決方案供應商（數據科學和技術公司、廣告公司、出版商、媒體公司、供應商和經銷商）。整體而言，ANA 成員公司共代表 20,000 個品牌，僱用 50,000 名行業專業人員，並每年在營銷和廣告上投資超過 4,000 億美元。

ANA’s Alliance for Inclusive and Multicultural Marketing (AIMM)

SOURCE ANA’s Alliance for Inclusive and Multicultural Marketing (AIMM)