Jiecang Linear Motion : Le forum sur l'innovation en matière de vie intelligente axée sur la technologie s'est tenu à Guangzhou

GUANGZHOU, Chine, 7 avril 2021 /PRNewswire/ -- Le 28 mars, le forum d'innovation Technology-driven Smart Life co-organisé par Jiecang Linear Motion, l'Université de Zhejiang et le 47e Salon international du meuble de Chine (Guangzhou) a eu lieu dans la zone A du complexe du Salon de l'importation et de l'exportation de Chine. Les experts de l'industrie, des universités, des associations, des médias et de l'ensemble du secteur de l'ameublement se sont réunis pour discuter et étudier ensemble comment intégrer davantage la technologie dans le secteur de l'ameublement et explorer de nouvelles idées et inspirations pour le développement du secteur.

Ce forum permettra à l'industrie d'en savoir plus sur l'importance et la nécessité de l'innovation technologique ainsi que sur les exemples de réussite dans la transformation des réalisations technologiques en produits connexes.

Lu Xiaojian, président de Zhejiang Jiecang Linear Motion Technology Co., Ltd, a présenté en détail le développement de Jiecang dans le secteur. Jiecang se concentre sur l'industrie depuis plus de deux décennies. Elle a pris l'initiative de rédiger les normes industrielles relatives aux actionneurs linéaires électriques à courant continu et aux bureaux à hauteur réglable de Chine, et a participé à la formulation de la norme industrielle relative aux meubles intelligents et aux lits multifonctionnels. On peut dire que la croissance de Jiecang est l'épitomé de l'industrie chinoise du mouvement linéaire.

« Des années de travail acharné et d'accumulation technologique nous ont permis de constater que le mouvement linéaire est largement appliqué, de la rééducation médicale au bureau intelligent en passant par l'ameublement domestique intelligent. Aujourd'hui, grâce au soutien des technologies telles que la 5G et l'IoT, l'intégration et le développement de la technologie du mouvement linéaire et de l'industrie de l'ameublement de la maison se rapprochent de plus en plus, et le timing devient plus mature, notamment dans les secteurs du mobilier de bureau, des meubles rembourrés, des meubles personnalisés de toute la maison et des appareils d'assistance pour les soins aux personnes âgées. Nous croyons fermement que l'intelligentisation des produits de l'industrie domestique dans la nouvelle décennie deviendra une tâche importante pour le développement de l'industrie. »

Le professeur Luo Shijian, du département de design industriel de l'université de Zhejiang et expert en design industriel, a prononcé un discours sur le thème « Nouvelle ère, nouveau design et nouvelle expérience » : « Le design technologique est le moteur, dirigé par le design technologique, soutenu par la technologie, orienté vers le marché, l'utilisateur et les personnes, afin d'améliorer les besoins des gens pour une vie meilleure. »

La création de l'Académie de développement du mouvement linéaire pour une vie intelligente a été annoncée. L'objectif est d'explorer les besoins et les manifestations de la vie intelligente par le biais de la recherche sociale, et de développer des produits et des services intelligents qui répondent à une vie de haute qualité par le biais de l'autonomisation technologique, en particulier dans le domaine du mouvement linéaire, afin de satisfaire l'aspiration des humains à une vie meilleure.

À propos de Jiecang Linear Motion

Jiecang Linear Motion est un groupe technologique spécialisé dans la recherche et le développement, la production et la vente de produits de mouvement linéaire. ll fournit les solutions d'actionnement pour les bureaux et les maisons intelligentes, comme les bureaux à hauteur réglable, les bases réglables pour les lits électriques, les armoires à hauteur réglable, le moteur tubulaire pour la gestion de la lumière du soleil, etc. En outre, il fournit une technologie permettant de se connecter à l'Internet des objets pour réaliser une gestion intelligente et numérique et améliorer l'efficacité des bureaux et l'expérience de vie.

