JIECANG stellt auf der CIFF 2023 neue Produkte vor und treibt die intelligente Entwicklung von Büromöbeln voran.

GUANGZHOU, China, 31. März 2023 /PRNewswire/ -- Am 28. März wurde die China International Furniture Fair (CIFF 2023) im Guangzhou Import- und Export-Messe-Komplex eröffnet. Auf der Veranstaltung präsentierte JIECANG, der weltweit führende Anbieter von linearen Antriebslösungen, in Zusammenarbeit mit der europäischen High-End-Submarke LOGICDATA eine Reihe von beeindruckenden neuen Produkten.

Anpassung an den neuen Markt und Erfüllung neuer Anforderungen mit neuen Lösungen

Nach der Pandemie haben namhafte Unternehmen hybride Büromodelle eingeführt. Infolgedessen sind diese Modelle auch zu einer neuen Wahl für aufstrebende Unternehmen geworden, und verschiedene bekannte Büromöbelmarken haben neue Raumgestaltungs- und Büromöbellösungen angeboten.

In der Vergangenheit wurde das Hebe-System in kommerziellen Büroumgebungen in Form von kombinierten Arbeitsplätzen und großen Schreibtischen eingesetzt. Agile Arbeitsräume brechen heute mit dem bisherigen starren Trend des Arbeitens im Büro und integrieren sich in unterschiedlichste Szenen und Stile.

Auf der diesjährigen CIFF stellte JIECANG eine Reihe neuer Hebe-Systemprodukte unter dem Motto „AGIL SEIN – BEREIT SEIN" vor, die mehr Inspiration für die Gestaltung flexibler Arbeitsräume bieten. Die Produkte umfassen Lösungen wie elektrisch höhenverstellbare Schreibtische, bewegliche höhenverstellbare Flip-Schreibtische, Hebesysteme für Telefonzellen und Fernseh-Hebesysteme.

Den Trend aufgreifen und Produktkategorien von der Angebotsseite her innovieren.

In den letzten fünf Jahren hat sich die chinesische E-Sport-Industrie zum Mainstream entwickelt und ist Teil der Populärkultur geworden. Die Zahl der E-Sport-Enthusiasten steigt von Jahr zu Jahr, und auch die Industriekette für E-Sport-Peripheriegeräte hat sich rasch entwickelt, wodurch der E-Sport-Hebe-Tisch entstanden ist. Bereits 2020 brachte JIECANG einen E-Sport-Schreibtisch auf den Markt, und in diesem Jahr stellte das Unternehmen den Invictus Gaming-Schreibtisch vor, der sich stärker vom Markt abhebt, stabiler ist, GS-Anforderungen erfüllt, über einzigartige E-Sport-Elemente und ein leistungsstarkes Kabelmanagementsystem verfügt und markenspezifische sowie kundenspezifische Design-Services bietet.

Die Zusammenarbeit mit zwei Marken ermöglicht umfassende Lösungen für Kunden mit Spitzentechnologie.

JIECANG hat 2021 die LEG-Group übernommen und bietet mehrdimensionale und umfassende Lösungen für Industriekunden an. An der diesjährigen Messe nahm auch die europäische High-End-Submarke der JIECANG-Group, LOGICDATA, teil und stellte die fortschrittlichen bürstenlosen Motorhubsysteme LOGICleg und die vierbeinigen intelligenten Hubtischsysteme LOGICflex X mit LOGICDATA-Kerntechnologie aus. Das bürstenlose Motorhubsystem LOGICleg läuft stabil, erfüllt internationale Zertifizierungsanforderungen wie GS und lässt sich in Optik, Farbe und Hubweg individuell anpassen. LOGICflex X ist ein multifunktionaler, verstellbarer, intelligenter Hubtisch, der mit der Kerntechnologie der LOGICflex-Serie ausgestattet ist.

Das herausragende Stehpultsystem von JIECANG, das die Antikollisionstechnologie nach Sicherheitsstandard auf höchstem Niveau, die ZOOM-Schnellhebetechnologie, die EZ-Schnellinstallationslösung, die interne Verdrahtungstechnologie der Säule und die Internet of Things (IoT)-Stehpulttechnologie anwendet, ist einzigartig Wertpunkte für Benutzer in verschiedenen Szenarien wie gewerblicher und privater Nutzung.

Wir werden zum technologischen Eckpfeiler der Entwicklung intelligenter Möbel und unterstützen die hochwertige Entwicklung der Branche.

Als technologischer Eckpfeiler für die Entwicklung intelligenter Möbel haben die Hebe-Systemkomponenten von JIECANG eine solide technologische Grundlage für die innovative Entwicklung intelligenter Hubtische in Chinas Büromöbelindustrie geschaffen. Infolgedessen wurde JIECANG unter anderem mit dem China Intelligent Office Furniture Development Contribution Award ausgezeichnet.

In Zukunft wird JIECANG die Anwendung der Hebe-Systemtechnologie weiter vertiefen, die Kunden bei der Verbesserung der Produktintelligenz unterstützen und die hochwertige Entwicklung der Branche fördern.

Nach der Pandemie ist die Branche der intelligenten Möbel in eine neue Ära der Entwicklung eingetreten. Mit neuen Herausforderungen konfrontiert, konzentriert sich JIECANG auf die Entwicklung der nächsten Generation von Linearantriebsprodukten.

