JIGOO présente l'aspirateur de matelas T600, un destructeur d'acariens au parfum agréable

Le T600 laisse une odeur délicieuse à la literie et au matelas, tout en éliminant efficacement les acariens et les germes cachés.

BERLIN, 10 novembre 2023 /PRNewswire/ -- JIGOO, une marque qui est sorti du lot dans le domaine des appareils anti-acariens, a le plaisir d'annoncer sa dernière nouveauté, le T600. S'appuyant sur les points forts de ses produits précédents, une puissance robuste, une forte aspiration, des tapotements vigoureux, une déshumidification à l'air chaud et des lampes UV efficaces, le T600 introduit une nouvelle innovation avec son système au parfum agréable d'élimination des acariens et sa conception à deux cuves séparées qui permet d'atteindre une élimination remarquable de 99,99 % des acariens et des bactéries.

JIGOO T600 ANTI-MITE VACUUM CLEANER

Pour son lancement initial et la prochaine vente du Black Friday, ce modèle innovant est proposé à un prix considérablement réduit, disponible sur les sites américains, allemands, italiens, espagnols et français d'Amazon, Geekbuying, Geekmaxi.com, Geekmall.com, Geekbuying.pl et jigoolife.com. De plus, chaque achat est garanti plus d'un an, avec une politique de retour et de remboursement sans tracas.

Le T600 atteint son efficacité remarquable d'élimination des acariens de 99,99 % grâce aux améliorations suivantes :

Il exploite la technologie exclusive d'élimination des acariens de JIGOO en laissant un parfum agréable, combiné à des barres aromatiques à base de plantes. Cette technologie de pointe décompose le parfum antiacarien en molécules plus petites, facilitant la pénétration profonde dans la literie, les oreillers, les matelas, les canapés pour expulser les acariens tout en laissant des tissus remplis d'un parfum délicieux.

Ce qui distingue également le T600 est sa conception à deux cuves séparées, qui, contrairement aux aspirateurs à une cuve standard sur le marché, améliore considérablement l'efficacité de filtration pour les utilisateurs afin de minimiser le temps de nettoyage. Elle est moins sujette à l'encrassement et au développement des bactéries, tandis que la cuve à poussière de 0,5 litre réduit les vidages fréquents.

Doté d'un moteur haute puissance de 700 W et d'une force d'aspiration de 15 kPa, il atteint 12 000 vibrations par minute, ce qui libère efficacement la poussière et les débris du matelas, rapidement aspirés par la large bouche de 233,5 mm.

Grâce à la combinaison de la lumière UV-C, d'ondes ultrasonores de 340 m/s et d'un chauffage constant à 60 °C, les acariens et les bactéries ne peuvent s'échapper et sont éliminés rapidement.

À propos de JIGOO

JIGOO est une marque qui se consacre à la promotion d'une vie meilleure pour toutes les familles grâce à ses produits pour la maison intelligents et élégants. Ses appareils anti-acariens et anti-poussières ont amélioré la qualité de la vie de nombreux ménages. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à écrire à [email protected].

Photo : https://mma.prnasia.com/media2/2271862/JIGOO_T600.jpg?p=medium600