JIGOO révèle le P300 : l'aspirateur de toilettage ultime pour prendre soin des animaux domestiques à la maison comme dans un salon professionnel

Le JIGOO P300 comprend une panoplie de six outils spécialisés pour le brossage, la tonte et le séchage, afin de répondre à tous les besoins des animaux domestiques en matière de soin.

La combinaison des fonctions de brossage et d'aspiration permet aux propriétaires d'animaux de compagnie de brosser leur animal tout en évitant la dissémination des poils.

L'ajout d'un mode air chaud assure également une expérience plus agréable pour les animaux pendant le processus de séchage des poils.

LOS ANGELES, 6 novembre 2023 /PRNewswire/ -- JIGOO, une marque réputée pour son savoir-faire dans le domaine de la lutte contre les acariens, présente aujourd'hui son dernier produit innovant : le P300. Il s'agit d'un aspirateur de brossage tout-en-un conçu pour permettre aux amoureux des animaux de prendre soin de leurs compagnons à quatre pattes en toute propreté, sans avoir à se soucier des poils flottant et disséminés au sol.

L'équipe de développement des produits JIGOO met en avant les améliorations suivantes apportées par le P300 :

JIGOO P300 Pet Grooming Vacuum Cleaner

Grâce à la panoplie complète d'outils pour le brossage, la tonte et le séchage intégrée au P300, les propriétaires d'animaux domestiques vont pouvoir faire des économies de temps et d'argent, puisqu'ils n'auront plus besoin de se rendre fréquemment dans un salon de toilettage. La dispersion des poils est un sujet de préoccupation pour les propriétaires d'animaux domestiques et rendait jusqu'ici le nettoyage après un toilettage à domicile particulièrement pénible. Le P300 fait bien plus que brosser et tondre puisqu'il aspire également sans effort les poils tombés ou coupés pendant l'opération, épargnant à l'utilisateur le nettoyage des lieux. Avec sa fonction de soufflage d'air chaud, le P300 accélère le séchage de la fourrure des animaux, ce qui est particulièrement utile pour les propriétaires d'animaux à poil long ou à fourrure épaisse.

Pour célébrer le lancement de ce produit innovant, l'équipe de JIGOO le propose à un prix attractif sur Amazon aux États-Unis et dans les pays de l'union européenne, ainsi que sur Geekbuying.com, Geekmaxi.com, Geekbuying.pl et jigoolife.com, dans tous les cas assorti d'une garantie d'un an minimum et de politiques de remboursement et de retour équitables. De plus, ils se préparent au black friday avec des remises encore plus généreuses, conformément à l'engagement de la marque à proposer des produits abordables pour le plus grand nombre.

À propos de JIGOO

JIGOO est une marque qui se consacre à promouvoir une vie meilleure pour toutes les familles grâce à sa gamme d'appareils domestiques intelligents et élégants. Leurs appareils anti-acariens et anti-poussière ont amélioré la qualité de vie à domicile de nombreux foyers ; renseignez-vous sur les appareils JIGOO S300 Pro et J300 pour en savoir plus.

Site Internet : https://jigoolife.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2265709/P300_Pet_Vacuum.jpg