Jill Ader nommée à la tête d'Egon Zehnder

« Jill est particulièrement bien placée pour guider notre croissance mondiale et constante, ainsi que notre innovation dans le domaine des services, tout en conservant notre philosophie de société unique pour nos clients », a noté Damien O'Brien. « Elle incarne la générosité d'esprit qui a forgé le succès d'Egon Zehnder, à laquelle s'ajoute la confiance profonde de nos clients pour soutenir leurs quêtes de leadership », a-t-il ajouté.

Basé à Londres, Jill est associée principale et directrice du conseil d'administration du cabinet. Depuis qu'elle a rejoint ce dernier en 1996, elle a occupé plusieurs postes de direction, notamment celui de chef de bureau à Londres et membre du comité exécutif et du conseil d'administration. Jill a élaboré la procédure de succession de PDG du cabinet et a joué un rôle déterminant dans la création du fameux programme de développement du leadership d'Egon Zehnder, Executive Breakthrough.

« Je suis ravie et honorée d'avoir été élue par les associés pour diriger Egon Zehnder en cette période passionnante », a commenté Jill. « Je crois que le cabinet est idéalement placé pour conseiller et soutenir nos clients qui font face à des défis de leadership et de relève de plus en plus complexes. Le recrutement de haut niveau et le développement du leadership n'ont jamais été aussi importants. »

Elle devient également la première femme à occuper le poste de présidente parmi les cinq plus grands cabinets mondiaux de recrutement de cadres et de conseil en leadership.

À propos d'Egon Zehnder

Egon Zehnder est la société de conseil en leadership la plus importante du monde. Sa mission est claire : transformer les personnes, les organisations et le monde par le biais d'un leadership exemplaire. Nous savons ce dont quoi les grands leaders sont capables, et nous mettons tout en œuvre pour fournir à nos clients les meilleures solutions de leadership. En tant que société unique, nos plus de 450 consultants répartis dans 68 bureaux et 40 pays réunissent leurs qualités individuelles pour former une équipe de collaboration puissante. Nous travaillons coude à coude avec des sociétés publiques et privées, des entreprises familiales et des organismes gouvernementaux et à but non lucratif pour fournir des services consultatifs, le recrutement et la succession de PDG, le recrutement de cadres, l'évaluation de cadres, le développement du leadership et la transformation organisationnelle. Nous partageons un même engagement et sommes fiers de travailler pour la réussite professionnelle, le renforcement des sociétés et un monde meilleur. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.egonzehnder.com et suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

