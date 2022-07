Jimi/Concox é nomeada líder do setor de IoT pela provedora líder mundial de pesquisas de mercado Berg Insight

"O principal objetivo da empresa é atender aos clientes e satisfazer plenamente suas necessidades", comentou Gao Xingxin, presidente da Jimi/Concox. "Estamos muito felizes por sermos reconhecidos pelo relatório de mercado da Berg Insight, embora não estejamos surpresos por receber esse reconhecimento, uma vez que temos a máxima confiança em nossa linha completa de produtos."

Com uma fábrica de 70 mil metros quadrados na China e dois laboratórios de confiabilidade, a Jimi/Concox tem a capacidade de produzir um milhão de unidades mensalmente e testar todos os aspectos da qualidade do produto, como estabilidade do sinal, resistência do produto à corrosão, resistência ao desgaste, para citar alguns.

"A era da IoT 2G já passou, e a era do 4G e até mesmo do 5G é o futuro", disse Alex Dai, diretor de produtos da Jimi/Concox. "A Jimi/Concox lançou vários produtos IoT baseados em 4G, que combinam posicionamento de comunicação, sensoriamento inteligente, computação em nuvem, inteligência artificial e outros meios técnicos para atender às mudanças nas demandas do mercado."

Os produtos da Jimi/Concox cumpriram os requisitos específicos de certificação de vários países, como CE, FCC, PTCRB, AT&T, T-Mobile, Verizon, Anatel, certificações TELEC e outras. Até o momento, os produtos da Jimi/Concox foram vendidos para mais de 150 regiões e países importantes, atendendo à China Mobile, China Telecom, Deutsche Bahn, HERE Technologies, Orange, CalAmp, Telcel e muitas outras empresas e organizações conhecidas.

Sobre a Jimi/Concox

A Concox™ Information Technology Co., Ltd., uma subsidiária da Jimi loT™, tornou-se uma desenvolvedora e fabricante líder de produtos de telemática e comunicações sem fio há mais de 15 anos. A empresa se dedica a oferecer produtos confiáveis e soluções personalizadas para clientes do mundo todo.

Para mais detalhes, visite a página da Jimi IoT no Facebook e LinkedIn ou entre em contato diretamente com nosso time pelo e-mail [email protected].

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1859301/image_1.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1849030/Logo.jpg

FONTE Jimi/Concox

SOURCE Jimi/Concox