Jimmy lance l'aspirateur JV85 Pro « Super Suction King »

Jimmy s'engage à fournir aux utilisateurs finaux les solutions de nettoyage les plus commodes, les plus efficaces et les plus complètes. Le JV85 Pro de Jimmy a été développé dans ce seul but.

Doté d'une incroyable puissance d'aspiration de 200 AW et d'une autonomie allant jusqu'à 70 minute, le JV85 Pro, dernier modèle de sa vaste collection, devrait être l'aspirateur à main le plus puissant au monde. La technologie brevetée de cyclone horizontal de Jimmy place le JV85 Pro au sommet de sa catégorie. En outre, le design du tube métallique flexible facilite le nettoyage sous les meubles. Le Jimmy JV85 Pro va sans aucun doute révolutionner la maison en offrant la plus forte puissance d'aspiration.

Une puissance d'aspiration de 200 AW

Grâce au moteur numérique sans balais de 550 W et au design breveté de cyclone horizontal de Jimmy, le JV85 Pro offre une puissance d'aspiration pouvant aller jusqu'à 200 AW et une aspiration constante et puissante qui fait disparaître sans effort les saletés les plus tenaces.

Une autonomie de 70 minutes

Avec sa batterie intégrée de 8 * 2 500 mAh, le JV85 Pro de Jimmy permet à son moteur à haut rendement de fonctionner pendant une durée record de 70 minutes à partir d'une charge complète, ce qui suffit pour nettoyer une surface de 200 m2.

Un tube métallique flexible

Le milieu du tube métallique est équipé d'une charnière qui permet à l'appareil de s'adapter automatiquement à différents angles pour le nettoyage de zones spécifiques. Il s'agit d'une fonction essentielle pour nettoyer les recoins difficiles à atteindre. Les utilisateurs pourront nettoyer sans effort dans les coins et sous les meubles.

Des brosses à roulettes spécialisées

Le JV85 Pro est livré avec une brosse à sol et une brosse à tapis et moquettes électriques.

La brosse à sol est dotée à la fois de poils doux et durs pour ramasser la poussière et désincruster les saletés. La brosse à tapis et moquettes est équipée d'une bande de caoutchouc et nylon qui la rend particulièrement efficace pour capturer poils, cheveux et résidus incrustés dans les tapis et moquettes.

L'objectif a toujours été que chaque foyer puisse être équipé d'un JV85 Pro de Jimmy. Le prix de l'appareil a donc été évalué en conséquence. Les utilisateurs qui aiment avoir les derniers gadgets de la meilleure qualité adoreront l'aspirateur JV85 Pro de Jimmy.

