JinenU Solar beeindruckt auf der Intersolar Europe 2024 durch einzigartige Anpassungsleistungen

MÜNCHEN, 20. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Am 19. Juni wird JinenU Solar, ein weltweit führendes Unternehmen für die kundenspezifische Anpassung von Solarmodulen, auf der Intersolar Europe 2024 auftreten. Mit dem Fokus auf OEM/ODM-Dienstleistungen hat JinenU seine Innovationskraft perfekt unter Beweis gestellt und ist damit in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt.

Für die dezentralen Solar-PV-Systeme (DSPV) auf dem europäischen Markt bietet JinenU hocheffiziente Solarmodule mit einer Leistung von 400 W bis zu mehr als 710 W an, um die vielfältige Nachfrage zu befriedigen, was eine große Anzahl von Kunden anzieht, die nach zuverlässigen kundenspezifischen Lösungen suchen.

Die Positionierung von JinenU ist professionell und der Anpassung an Kundenwünsche gewidmet, was das Unternehmen in der gesamten PV-Branche unverwechselbar und differenziert macht. Im Juni dieses Jahres hat JinenU die Planung von 20 GW in 6 Produktionsstandorten abgeschlossen und damit seine Stärke und Fähigkeit voll unter Beweis gestellt.

Darüber hinaus verfügt JinenU über professionelle technische Teams und eine neue Generation von Produktionsanlagen. Es kann schnell und flexibel auf die Bedürfnisse der Kunden reagieren, die Produktionskosten und -risiken der Kunden senken und eine pünktliche und qualitativ hochwertige Lieferung gewährleisten.

Während der Messe demonstrierte JinenU nicht nur die einzigartigen Vorteile der kundenspezifischen Dienstleistungen, sondern vermittelte auch sein festes Vertrauen in die Zukunft der PV-Industrie.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2443614/image.jpg