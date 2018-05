Jinergy annonce des progrès dans le domaine de la production de masse de modules solaires PERC et HJT

Les niveaux de performance et de qualité des modules solaires PERC (Passivated Emitter and Rear Cell) de Jinergy demeurent élevés grâce à l'adoption de la technologie avancée ALD, en appliquant une production intelligente et une MSP (maîtrise statistique des processus) en ligne. Actuellement, le rendement des modules solaires PERC 365 W à 72 cellules de Jinergy représente plus de 80 %, avec une dégradation induite par la lumière à la première année inférieure à 1,5 %. En outre, le taux de rendement des modules à puissance élevée continuera de croître à l'avenir. La première centrale solaire destinée aux services publics de Whyalla, en Australie du Sud, fait partie des nombreux projets recourant aux modules solaires PERC de Jinergy. Le projet devrait générer 10 GWh d'électricité chaque année.

Grâce à des taux de conversion moyens jusqu'à 21,8 % et à une augmentation de 7 % de la production électrique par mètre carré, les modules solaires PERC de Jinergy permettent de réduire le coût par watt du système, et devraient offrir aux investisseurs des RSI (retours sur investissement) stables. D'après le Dr Yang, à l'heure où la restructuration énergétique et la réduction des tarifs de rachat s'accélèrent, la technologie HJT constitue la solution idéale pour réduire efficacement le coût moyen actualisé de l'électricité (CMAE), référence largement utilisée pour évaluer l'investissement dans les centrales électriques PV.

Jinergy est le premier fabricant PV à produire en masse des modules solaires HJT en Chine continentale. Actuellement, l'efficience moyenne de la production de masse de cellules HJT a augmenté de 23,27 %, et devrait atteindre 24 % d'ici la fin 2018. Grâce à une conception biface, la production électrique des modules HJT de Jinergy peut être augmentée de 10 à 30 % dans le cadre de différentes applications, telles que les prairies, les sols en béton, les domaines skiables et les vêtement réfléchissants. La capacité de production globale des modules HJT de Jinergy est 44 % supérieure à celle des modules classiques. Jinergy est également la première société photovoltaïque à avoir obtenu la certification dans le cadre de la nouvelle norme IEC (International Electrotechnical Commission, ou Commission électrotechnique internationale), qui a renforcé les exigences en matière de conception et de production de modules PV. La capacité de production du site de fabrication de cellules et modules HJT de Jinergy se développera pour atteindre plusieurs GW, et les coûts diminueront pour atteindre des progrès importants en termes de CMAE.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/627983/JINERGY_Logo.jpg

SOURCE Jinneng Clean Energy Technology Ltd.